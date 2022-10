KRK se moque de la calvitie de Hrithik Roshan ; Internet le claque, ‘Il a toujours l’air…’ [Watch Video]

Kamaal R Khan a goûté sa propre médecine alors qu’il est mal choisi alors qu’il se moque de la dernière apparition de Hrithik Roshan où l’acteur a l’air un peu chauve par derrière. Il est allé sur son Twitter et s’est moqué de l’acteur de Fighter en écrivant : “Quand #HrithikRoshan a oublié de porter son patch pour les cheveux”. Non seulement cela, il a laissé un autre commentaire et a affirmé qu’il avait oublié de porter tout le patch pour les cheveux et s’était moqué de lui parce qu’il était devenu chauve. Alors qu’Internet a critiqué l’acteur d’Ek Villain et l’a qualifié de méchant. Les internautes lui ont rappelé que peu importe à quel point Hrithik deviendra chauve, il sera au moins le meilleur et meilleur que lui.

Les fans de Hrithik l’ont soutenu et ont critiqué le critique autoproclamé pour s’être baissé si bas. Hrithik a été vu en train de fréquenter des amis; mariage avec leur petite amie Saba Azad et le couple avait l’air chic et magnifique car leur jeu de jumelage était un point sur.

Regardez la vidéo virale de la calvitie de Hrithik Roshan partagée par KRK

Lorsque #HrithikRoshan a oublié de porter son patch pour les cheveux.??? pic.twitter.com/4Gz72Ui3dA KRK (@kamaalrkhan) 15 octobre 2022

Désolé, quand il n’a pas porté son bandeau correctement. KRK (@kamaalrkhan) 15 octobre 2022

Kamaal R Khan, connu pour être le troller, avait critiqué Hrithik Roshan sur Twitter il y a quelques semaines et affirmé que sa dernière sortie Vikram Vedha était un désastre et qu’il avait payé des critiques pour lui donner de bonnes critiques.

Aujourd’hui 90% des émissions du matin de #VikramVedha sont annulés dans toute l’Inde. Les spectacles du midi ont 50 % d’occupation en moins par rapport au premier jour. Cela signifie que ce film est devenu un désastre le jour 2 seulement. Le coût d’atterrissage du film est de 250Cr. Félicitations chaleureuses à @iHrithik Bhai Jaan.?? KRK (@kamaalrkhan) 1 octobre 2022

Hrithik Roshan se prépare actuellement pour son prochain Fighter avec Deepika Padukone et le film est considéré comme l’un des meilleurs films d’action de l’acteur à ce jour.