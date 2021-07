KRK réagit à l’arrestation de Raj Kundra, dit « apki soch aur kaam dono lukkho wale hai » | Nouvelles des gens

New Delhi : L’une des célébrités les plus controversées sur les réseaux sociaux, Kamaal R Khan alias KRK est de retour avec un autre commentaire bizarre sur l’arrestation de l’homme d’affaires et mari de Shilpa Shetty, Raj Kundra.

Réagissant à la controverse, KRK a tweeté plus tôt dans la journée : « Si vous devez gagner de l’argent pour gérer votre maison en réalisant des films porno, alors vous êtes la personne la plus pauvre de ce monde. है आपके पास कुछ कामों वजह से पैसे तो आ गए, लेकिन आज भी आपकी सोच लुक्खो वाली है काम भी लुकखागिरी वाले हैं!”

Pour les inconnus, Raj Kundra a été placé en garde à vue jusqu’au 23 juillet. Il a été arrêté lundi soir pour avoir créé du contenu pornographique et publié celui-ci via des applications mobiles.

Plus tôt dans la journée, YouTuber Puneet Kaur s’est ouvert contre l’homme d’affaires arrêté Raj Kundra, affirmant qu’il l’avait approchée via la messagerie directe des réseaux sociaux pour son application mobile, à travers laquelle le contenu pornographique produit par lui aurait été publié.

Mardi soir, Poonam Pandey, qui a avoué devant l’équipe de police de Mumbai avoir été amenée par lui dans l’industrie du cinéma pour adultes, a également réagi sur l’arrestation du Kundra.

Times of India a cité Poonam Pandey disant qu’en ce moment, son cœur va à Shilpa Shetty et à ses enfants.

Récemment, après son arrestation, une interview non datée de Sagarika est apparue. L’actrice-mannequin a porté une série d’allégations contre Raj, affirmant qu’on lui avait offert un rôle dans une série Web produite par lui en août 2020.