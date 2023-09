KRK qualifie Shah Rukh Khan d’avare malgré le succès massif de Jawan, Pathaan ; les internautes appellent l’ancien « bhikari numérique »

Shah Rukh Khanqui est largement salué comme le roi du box-office après ses énormes superproductions comme Pathaan et Jawan, Kamaal R Khan s’est rendu sur son Twitter et appelle la superstar avare, alias Kanjoos, parce qu’il ne lui a pas donné d’iPhone 15. Le critique autoproclamé qui écrivait continuellement des critiques positives sur Shah Rukh Khan et ses dernières sorties, contrairement à lui, semble s’attendre à ce que un cadeau du roi Khan, et cela aussi un iPhone 15, le dernier modèle de la série iPhone lancée par la société. KRK s’est rendu sur Twitter il y a quelque temps et a écrit : « Shahrukh Khan Sahab Bade Hi Kanjoos, Makkhi Choos Nikle. Pathan Aur Jawan Ke Blockbuster Hone Ke Baad Bhi, Ek IPhone15 Nahi De Sake. Itni Kanjoosi Bhi Theek Nahi Hai «

Shahrukh Khan Sahab Bade Salut Kanjoos, Makkhi Choos Nikle. Pathan Aur Jawan Ke Blockbuster Hone Ke Baad Bhi, Ek IPhone15 Nahi De Sake. Itni Kanjoosi Bhi Theek Nahi Hai @iamsrk Sahab! KRK (@kamaalrkhan) 30 septembre 2023

Alors qu’Internet a des réactions drastiques à ce tweet de Kamaal R Khan, ils le traitent de mendiant numérique.

ye bhi koi tareeka h bheek mangne ​​ka alphabetagama (@alphabetagama20) 30 septembre 2023

Bhikari numérique ? (@allbymyslff) 30 septembre 2023

On se demande si la superstar tombera sur son tweet et pourrait aussi bien avoir une réponse pleine d’esprit ou plutôt lui envoyer un iPhone 15, selon si King Khan est d’humeur en ce moment.. Jawan a créé l’histoire au box-office, gagnant 1048 crore, et est sur le point de briser Pathaan records dans le monde entier alors que son film de retour a rapporté 1050 crore au box-office.

Après avoir donné deux blockbusters, Pathaan et Jawan, Shah Rukh Khan est tout prêt pour Dunky, qui devrait sortir d’ici la fin de cette année à Noël, soit le 22 décembre 2023.

Film #Guerre Baap Gaddar ! #Pathan Baap Gaddar ! #Jawan Baap Gaddar ! #TigreBouddha Principal Bhi Baap Gaddar ! Tous les films d’espionnage ont le même scénario ! KRK (@kamaalrkhan) 27 septembre 2023