KRK qualifie le SS Rajamouli de « grand maître de copie menteur » pour avoir commenté la performance d’Aamir Khan dans Laal Singh Chaddha

Kamaal R Khan a critiqué le SS Rajamouli car, selon lui, le réalisateur non-conformiste a qualifié plus tôt le chef-d’œuvre du film d’Aamir, puis a dénoncé la suraction d’Aamir.

Le dernier film d’Aamir Khan, Laal Singh Chaddha, a recommencé à faire la une des journaux. Après que le cousin d’Aamir, le réalisateur Mansoor Khan ait partagé son point de vue et celui de SS Rajamouli sur les talents d’acteur de l’acteur, le critique autoproclamé Kamaal R Khan (KRK) a qualifié le réalisateur de Baahubali d’hypocrite.

Récemment, Mansoor Khan a déclaré que lui et Rajamouli avaient découvert qu’Aamir était allé trop loin dans Laal Singh Chaddha et avait surjoué dans le film. KRK a partagé un reportage à ce sujet et a affirmé que lorsqu’Aamir Khan a organisé une projection spéciale pour Laal Singh Chaddha pour SS Rajamouli, Chiranjeevi, Nagarjuna, Sukumar et Naga Chaitanya, à l’époque, le réalisateur de RRR a qualifié le film d’Aamir de « chef-d’œuvre ». Sur Twitter, KRK a écrit : « C’est la preuve, à quel point le maître de la copie @ssrajamouli est un grand menteur. Quand il a regardé un film avec Aamir Khan, il l’a qualifié de chef-d’œuvre. Et maintenant, il dit qu’Aamir Khan a fait plus que jouer. J’appelle ces menteurs escroquent les cinéastes. »

Voici le tweet

Pour les non avertis, en juillet 2022, Aamir Khan a organisé une projection de Laal Singh Chaddha à la résidence de Chiranjeevi à Hyderabad.





Il y a quelques jours, Mansoor a déclaré à PTI qu’auparavant, il avait exprimé ses « opinions franches » sur le jeu d’Aamir Khan dans l’adaptation bollywoodienne du classique hollywoodien Forrest Gump était « exagéré ». Mais c’est quand, Baahubali, le directeur du RRR, SS Rajamouli, l’a appelé que ça a vraiment frappé. « Aamir a un grand sens de l’humour. Alors un jour, il m’a dit en riant : ‘Quand tu m’as dit que c’était exagéré, j’ai dit, ok, tu es un gars subtil, c’est pourquoi tu as peut-être ressenti ça. Mais quand quelqu’un comme Rajamouli me dit qu’il exagère lag raha hai, je me suis dit, Isko bhi lag raha hai toh kiya hi hoga (S’il se sent aussi ainsi, alors ça doit être) ‘. » Laal Singh Chaddha est sorti dans les cinémas le 11 août 2022, et il a explosé au box-office.

