KRK fait une fouille indirecte à Deepika Padukone ; partage une vidéo d’une jeune fille parlant d’obscénité à Bollywood

KRK est de retour pour faire des déclarations grossières et cette fois, on le voit fouiller indirectement l’actrice de Pathaan Deepika Padukone en partageant la vidéo de cette jeune fille qui est vue en train de critiquer Bollywood pour avoir fait du contenu vulgaire et plus tard comment le profane en souffre. Depuis que la chanson Besharam de Deepika Padukone est sortie, elle a suscité la controverse et il y a une forte réaction contre la chanson. Le ministre député Noottam Mishra s’est déchaîné contre la chanson de Deepika portant un bikini de couleur bhagwa, plus tard d’autres ministres ont affirmé qu’ils brûleraient SRK vif s’ils sortaient le film dans les salles pour cibler la fille de la superstar et se sont demandé s’il pouvait regarder Pathaan avec son fille de Suhana Khan.

Regardez la vidéo de KRK en train de creuser la chanson Besharam Rang de Deepika Padukone pour avoir répandu l’obscénité à Bollywood

Cette petite fille fait la promotion #Pathaan! ?pic.twitter.com/6SqhajdoHh KRK (@kamaalrkhan) 27 décembre 2022

Et maintenant cette vidéo partagée par KRK, Vivek Agnihotri qui est vu en train de fouiller indirectement la chanson et est d’accord avec elle et accuse Bollywood de répandre l’obscénité. Pathaan est un film de retour de Shah Rukh Khan après quatre ans et les fans attendent avec impatience que le bain commence le 25 janvier 2023. Alors que KRK a pris une fouille indirecte à la chanson Besharam Rang et soutient le boycott de Pathaan, les fans de SRK sont claquant le critique autoproclamé et remettant en question son authenticité sur le même sujet et comment il n’a pas soulevé d’objections plus tôt. Beaucoup ont pris une fouille à KRK pour avoir joyeusement fait la promotion de Oo Antava de Samantha Ruth Prabhu et dansé sur le même

Avant KRK, le cinéaste de The Kashmir Files, Vivek Agnihotri, a également ciblé la chanson The Besharam Rang pour avoir répandu l’obscénité et le netizme lui a joyeusement rappelé son ancien film Hate Story. Les fans de SRK ne seront PAS gros et se tiennent debout et positifs pour lui alors qu’ils attendent avec impatience qu’il brille à nouveau avec Pathaan.