KRK dit “j’avais tort” et Shah Rukh Khan avait 100% raison, révèle pourquoi

Jeudi, KRK s’est rendu sur Twitter et a déclaré qu’il avait tort et que Shah Rukh avait raison à 100% car il demandait à SRK de changer le titre du film. Pathaan a réussi à gagner plus de Rs 100 crore dans le monde le premier jour.

KRK, qui avait suggéré de changer le nom du film plus tôt, a maintenant déclaré qu’il avait tort. Il a mentionné que les protestations contre le nom du film ont en fait promu la vedette de SRK. KRK a tweeté : “Aujourd’hui, je reconnais que j’avais tort, si je demandais à Shahrukh Khan de changer le nom de son film #Pathaan ! Et #SRK avait 100% raison de garder le nom Pathaan. Si le nom du film n’était pas Pathaan, il n’y aurait pas eu autant de protestations, il n’y aurait pas eu autant de promotion et le film n’aurait pas été un si grand succès.

Plus tôt le 25 décembre, KRK a déclaré que seul Kartik Aaryan pouvait sauver Bollywood. Il a tweeté : « Bollywood a de gros problèmes en ce moment. @Varun_dvn est devenu acteur de web série. vickykaushal09 est devenu acteur #OTT. La carrière de #RanveerSingh est terminée. John a totalement terminé. Flopster Shahid demande des frais de ₹ 50Cr. Les khans sont également finis. Seul Kartik est l’espoir de Bollywood maintenant.

Le 2 janvier, KRK a écrit : « Aujourd’hui, #PathaanTrailer n’est pas sorti et c’est la preuve que tout ce que j’ai dit il y a quelques jours est la vérité. @iamsrk a décidé de changer le titre #Pathaan ! J’ai dit le jour de l’annonce que ce titre est faux. Mais SRK a refusé de m’écouter. Finalement, il est obligé de m’écouter.

Pendant ce temps, le cinéaste Karan Johar, jeudi, s’est rendu sur Instagram et a fait l’éloge après que le film de Shah Rukh Khan-Deepika Padukone ait gagné Rs 100 crore. Pathaan est devenu le plus grand ouvreur de Bollywood après avoir gagné Rs 57 crore dans le pays tandis que Rs 100 crore dans le monde le premier jour.

Karan Johar a partagé l’affiche de Pathaan et a déclaré: « Hits au-delà d’un siècle !!! ₹ 100 crore et plus en une journée ! GOAT (Greatest Of All Time) méga star SRK, visionnaire et légendaire YRF et Adi (Aditya Chopra)… Sid (Siddharth Anand), Deepika, John !!! Wow.” Karan a ajouté une série d’emojis pétards à la note. Il a en outre écrit: “L’amour l’emporte pour toujours sur la haine! Marquez cette date… »

