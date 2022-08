KRK compare Kareena Kapoor Khan, Bipasha Basu et d’autres avec des célébrités du Sud ; appelle les beautés de B-Town sans vergogne pour avoir affiché la bosse de bébé

Jusqu’à présent, c’était juste Sud contre Bollywood qui se passait au box-office. Mais maintenant, il semble que les internautes ciblent également la vie personnelle des célébrités de Bollywood et les choix qu’elles font. Kareena Kapoor Khan, Bipasha Basu, Lisa Hayden, et de nombreuses autres actrices de Bollywood affichent leurs bosses de bébé lors de séances photo, et elles sont magnifiques dedans. Maintenant, les internautes comparent ces actrices de B-Town avec des célébrités du Sud, et les photos de celles-ci deviennent virales. KRK (Kamaal Rashid Khan) s’est également rendu sur Twitter pour partager une photo d’actrices de Bollywood et de célébrités du Sud, et a qualifié Kareena, Bipasha et d’autres actrices de “sans vergogne”.

Il a tweeté: “C’est la différence entre les personnes sans vergogne et les membres de la famille cultivés.” Alors que certains internautes sont d’accord avec lui, certains critiquent également KRK pour son tweet. Découvrez les tweets ci-dessous

Certes, Bollywood n’est qu’une envie d’être Hollywood, un esclave de l’ouest. Les gens qui sont fiers d’eux-mêmes, de leurs règles et de leur culture sont ce qui les rend différents et supérieurs Mona Kandari (@MonaKandari) 24 août 2022

Toutes les bosses de bébé sont de l’actrice de Bollywood. Dans le sud, ce sont les épouses des stars du sud. Alors ne soyons pas hypocrites et respectons tous. Juste une pensée! ? Soumyaranjan B (@Soumyaranjan_BA) 24 août 2022

Bollywood walo hamesha La culture hollywoodienne suit karte hai. Khud ka existence pe varosa nehi hai iss logo ka. L’industrie du Sud est culturellement bien meilleure que Bollywood. Mazharul Islam Rakib (@mislamrakib) 24 août 2022

Au cours des deux dernières années, l’industrie de Bollywood a été beaucoup ciblée. Les trolls sur les réseaux sociaux n’ont besoin que d’une petite chose pour abattre l’industrie cinématographique hindi.

Le boycott de Bollywood est une tendance qui se produit assez souvent sur les réseaux sociaux. Les internautes boycottent les films qui sortent chaque semaine. La négativité autour du film a également un impact sur les affaires au box-office.

Espérons que ce débat sur les films Bollywood vs Sud se termine bientôt et que tout le monde se concentre uniquement sur l’amélioration du cinéma indien.