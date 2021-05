KRK appelle Vivek Oberoi, John Abraham ‘Seedhe Ladke’, dit ‘Galat Aadmi Se Panga Le Liya’ sur sa querelle avec Salman Khan | Nouvelles des gens

New Delhi: La querelle KRK-Salman Khan ne semble pas se terminer de sitôt car le premier s’est déchaîné sur Twitter, défiant et insultant ce dernier pour avoir déposé une plainte en diffamation contre lui.

Dans ses nouveaux tweets, Kamaal R. Khan a écrit à propos de Salman Khan sans mentionner son nom mais l’a signalé de manière flagrante en utilisant le terme « Bhai » et en parlant de l’affaire de diffamation déposée par Salman.

Dans l’un de ses tweets vendredi 28 mai, il a écrit : « Vivek, John, Arijit Bechare Seedhe Ladke Hain, Lekin Iss Baar Galat Aadmi Se Panga Le Liya! » se référant à Salman Khan comme le « Galat Aadmi ».

En dehors de cela, il avait également tweeté en annonçant à ses abonnés que plus de 20 stars de Bollywood l’avaient appelé et lui avaient apporté leur soutien pour avoir déclenché un conflit avec une star influente telle que Salman Khan. Il a affirmé que les gens ont peur de faire de la star de « Radhe » leur ennemi.

Samedi (29 mai), l’acteur notoire Kamaal Rashid Khan a poursuivi sa séquence de tweets et a affirmé que les gens l’appelaient et l’avertissaient de ne pas se battre avec ‘Bhai’ – un terme que l’industrie cinématographique utilise de manière attachante pour Salman Khan.

Il a écrit: « Maintenant, beaucoup de gens m’appellent de Bollywood. Beaucoup font des suggestions sur Twitter. Et tous disent la même chose. Ki Bhai Bachke Rahna, Ye Tumko Marwa Dega! Merci à tous ceux qui vous intéressent. Mais Main Fir Bhi Isse Nahi Darta ! Je vais continuer mon combat pour la vérité. »

KRK ne s’est pas contenté de s’arrêter là, il a même menacé publiquement de ruiner la carrière de Salman Khan et a déclaré: « Isko Sadak Par Le Aaoonga ».

Il a tweeté : « Carrière de Suna Hai Ki Ye Kaafi Logon Ka Khatam Kar Chuka hai. Celui qui parle contre lui, il a détruit sa carrière. Mais Nehle Pe Dehla Salut Hota Hai Na. Je suis Dehla. Carrière principale d’Iska Chaupat Karke, Isko Sadak Par Le Aaoonga. »

Pour les non avertis, le 26 mai, l’acteur de Bollywood Salman Khan avait giflé un avis de diffamation contre la célébrité controversée Kamaal Rashid Khan alias KRK. La plainte a été déposée devant un tribunal de Mumbai contre KRK, mais la véritable raison de cette décision n’est pas son dernier film « Radhe: Your Most Wanted Bhai », comme le prétend KRK sur Twitter.

Une déclaration officielle de l’équipe juridique de Salman Khan a été publiée et mentionne la raison pour laquelle une action en diffamation a été intentée contre KRK. La déclaration dit que parce que Kamaal R Khan a tenté de diffamer l’acteur en le qualifiant de « corrompu » et que sa marque « Being Human » était une fraude, Salman Khan a décidé de prendre des mesures juridiques contre la célébrité controversée.