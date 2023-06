KRK appelle Varun Dhawan une star du flop par rapport à Kartik Aaryan pour CETTE bonne raison

Kamaal R Khan, qui est connu pour faire des déclarations bizarres contre Bollywood et les acteurs, redevient viral avec sa révélation, et cette fois c’est Kartik Aaryan et Varun Dhawan. Le critique autoproclamé KRK s’est rendu sur son compte Twitter et a qualifié Varun Dhawan d’acteur flop car il prétend que la valeur marchande de l’acteur Bhediya est nulle, c’est pourquoi son prochain film Bawaal sort sur OTT plutôt que sur les théâtres. D’un autre côté, il a appelé Kartik Aaryan l’acteur bankale par rapport à lui et a mentionné que son prochain Satyaprem Ki Katha sort en salles. Ces deux films sont produits par le même producteur Sajid Nadiadwala.

KRK fouille Varun Dhawan et qualifie Kartik Aaryan de meilleur acteur que lui.

Dans son tweet, il a rendu hommage à Kartik Aaryan, s’est penché sur Varun et a écrit : « Les deux films, #Bawaal et #Satyapremkikatha, sont produits par Sajid Nadiadwala ! Il sort le film @TheAaryanKartik #SPKK dans les salles lors de la sortie @Varun_DVN filme #Bawaal directement sur OTT. Cela signifie qu’il considère Kartik comme une grande star et Varun comme une star du flop. Et Sajid Bhai a 100% raison. » Bien que de nombreux utilisateurs suivent KRK, ils sont d’accord avec lui. Alors que beaucoup ont critiqué KRK et interrogé, c’est la connaissance de la portée OTT et du partage des bénéfices. Un utilisateur a commenté : « Brother Si vous savez que la portée du film est multipliée par 4 si un film sort en ott Et le prime Amazon est un grand marché Et Sky est la limite pour que le film réussisse Et le film sera le meilleur du Bollywood cette année »

En parlant de Varun et Kartik, ils sont les meilleurs amis et se connaissent depuis des lustres maintenant, tandis que Varun le loue toujours et vice versa. En parlant de Kartik, il est devenu une jeune superstar avec son énorme succès. Bhool Bhulaiyaa 2, plus tard sa sortie en salles, Shehzada, n’a pas créé un énorme buzz mais a obtenu des chiffres décents, tandis que la dernière sortie de Varun, Bhediya, était un film moyen, et Bawaal le jette avec Janhvi Kapoor en tête.