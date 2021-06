KRK appelle Kangana Ranaut ‘baarwi fail, nafrat mein PHD’ dans une nouvelle vidéo au milieu de la controverse sur le renouvellement de son passeport

Après avoir récemment rencontré Salman Khan et Mika Singh, Kamaal Rashid Khan a désormais ciblé l’acteur Kangana Ranaut à propos de sa dernière controverse sur le passeport. Kangana a essayé de faire renouveler son passeport, mais sa demande a été rejetée par le tribunal.

Dans sa dernière vidéo YouTube, critique autoproclamée, KRK parle des tentatives infructueuses de Kangana pour faire renouveler son passeport et la décrit comme « baarwi fail, nafrat mein PHD (douzième échec, experte en propagation de la haine) ».

Dans la vidéo, KRK qualifie Kangana de « quatre fois lauréate d’un prix national, Padma Shri qui sait tout ». Il joue également l’actrice et tout en faisant semblant de pleurer, il dit: « Woh chaar National Award kya setting kar ke jeete hain mujhe hi pata hai (Je suis le seul à savoir quelles ficelles j’ai dû tirer pour gagner mes quatre National Awards). »

Dans sa vidéo, KRK a déclaré que la demande de renouvellement de passeport de Kangana était rejetée car il y avait une affaire de sédition contre elle et de nombreuses autres affaires judiciaires en cours à travers le pays également.

L’étui de renouvellement de passeport de Kangana Ranaut à mes yeux ! A regarder et RT pour les autres s’il vous plait !! https://t.co/d4DO8JH66W via @Youtube – KRK (@kamaalrkhan) 18 juin 2021

Plus tôt dans la semaine, Kangana Ranaut avait accusé le gouvernement du Maharastra de la harceler et de causer des problèmes pour le renouvellement de son passeport. Elle a écrit sur Koo: «Le gouvernement Mahavinashkari a recommencé mon harcèlement indirect, ma demande de renouvellement de passeport a été rejetée parce qu’un tapori / romeo au bord de la route appelé Munnawar Ali a déposé une affaire de sédition (affaire deshdroh oui l’ironie est hilarante) contre moi par la façon dont l’affaire a été presque rejetée par le tribunal, mais le tribunal a rejeté ma demande de passeport et la raison invoquée est « ma demande est vague » hmmmmm »

Dans ses histoires sur Instagram, elle a également déclaré comment, lorsque Aamir Khan avait offensé le gouvernement BJP à l’époque, son passeport n’avait pas été retenu et ses tirs n’avaient pas été arrêtés. « Quand Aamir Khan a offensé le gouvernement du BJP en qualifiant l’Inde d’intolérance, personne n’a retenu son passeport pour arrêter ses films ou ses tournages, en aucun cas il n’a été arrêté ou harcelé. Mais dans mon cas, je suis harcelé et à cause de mon passeport retenu de retour, je ne peux voyager nulle part. »

Kangana Ranautgi@kanganarofficial Le gouvernement de Mahavinashkari a recommencé mon harcèlement indirect, ma demande de renouvellement de passeport a été rejetée parce qu’un tapori/roméo au bord de la route appelé Munnawar Ali a déposé une affaire de sédition (affaire deshdroh oui l’ironie est hilarante) sur moi d’ailleurs l’affaire était presque rejeté par le tribunal mais le tribunal a rejeté ma demande de passeport et la raison invoquée est » ma demande est vague » hmmmmm

Qualifiant sa demande de » vague « , la Haute Cour de Bombay a refusé mardi d’entendre le plaidoyer de l’acteur de » Manikarnika « , lui permettant de corriger la demande. La prochaine audience en la matière est publiée le 25 juin.