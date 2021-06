KRK appelle Arjun Kapoor ‘Tiger’ en partageant sa photo avec Malaika Arora, révèle la raison

À l’occasion de l’anniversaire d’Arjun Kapoor célébré le 26 juin, Kamaal R Khan alias KRK a laissé tomber un vœu inhabituel. L’acteur et critique de cinéma s’est rendu sur sa page Twitter et a posté une photo de Malaika Arora et de lui que le premier a partagée sur sa page Instagram. KRK a tweeté : « Bhai Launde #ArjunKapoor Tiger Hai Tu. Gurda Hai Tere Main. Dunke Ki Chot Par Cheen Liya ! Salutations ! » Cependant, les gens ont commencé à l’interroger sur la véritable signification de sa légende.

A quoi Kamaal a écrit : « Chers gens, pourquoi pensez-vous toujours mal ? Main Toh #EkVillain2 Ko #SidharthMalhotra Se Cheen Ne Ki Baat Kar Raha Hun ! Rien d’autre ! »

Bhai Launde #ArjunKapoor Tigre Hai Tu. Gurda Hai Tere Main. Dunke Ki Chot Par Cheen Liya ! vous salue ! pic.twitter.com/cL5fT9YrGi – KRK (@kamaalrkhan) 26 juin 2021

Chers gens, pourquoi pensez-vous toujours mal? Toh principal #EkVillain2 Ko #SidharthMalhotra Se Cheen Ne Ki Baat Kar Raha Hun ! Rien d’autre! – KRK (@kamaalrkhan) 26 juin 2021

Plus tôt, KRK avait également tweeté à propos d’Arjun en déclarant: « Merci beaucoup @arjunk26 Bhai pour votre appel et votre longue discussion. Maintenant, j’ai compris que vous n’êtes que mon véritable ami à Bollywood. Et vous êtes le seul vrai MARD qui n’a pas peur de personne. Maintenant, je ne critiquerai plus jamais votre film. »

Pour les non-initiés, Salman Khan a déposé une plainte en diffamation contre KRK après la sortie de son nouveau film ‘Radhe’. Alors que KRK a affirmé que la poursuite était le résultat de sa critique du film, l’équipe juridique de Salman a déclaré que l’affaire de diffamation concernait des attaques personnelles, en particulier les commentaires de KRK sur l’ONG de la star, Being Human.

Selon l’équipe juridique de Salman, la poursuite contre KRK a été déposée parce que ce dernier » a publié et approuvé des allégations diffamatoires, notamment que M. Salman Khan est corrompu, que lui et sa marque » Being Human » sont impliqués dans la fraude, la manipulation et le blanchiment d’argent. transactions, que lui et Salman Khan Films sont des dacoits. »