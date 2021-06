New Delhi : Kamaal Rashid Khan alias KRK est imparable sur Twitter. Après que Salman Khan l’ait poursuivi en diffamation, il y a eu un flot de tweets du côté du KRK faisant diverses allégations et affirmations.

KRK dans son dernier tweet a remercié l’acteur Arjun Kapoor. Son tweet surprenant se lit comme suit : Merci beaucoup

@arjunk26 Bhai pour votre appel et votre longue discussion. Maintenant j’ai compris que tu n’es que mon vrai ami à Bollywood. Et vous n’êtes que le vrai MARD qui n’a peur de personne. Maintenant, je ne critiquerai jamais votre film.

Pour les non avertis, l’acteur de Bollywood Salman Khan a giflé un avis de diffamation contre la célébrité controversée KRK. La plainte a été déposée auprès d’un tribunal de Mumbai contre KRK, mais pas pour son dernier film « Radhe: Your Most Wanted Bhai », comme le prétend KRK sur Twitter.

Une déclaration officielle de l’équipe juridique de Salman Khan indique que parce que Kamaal R Khan a tenté de diffamer l’acteur en le qualifiant de « corrompu » et que sa marque « Being Human » est une fraude, Salman Khan a décidé de prendre une action en justice contre la célébrité controversée. .

Auparavant, KRK avait partagé une photo de l’avis juridique ainsi qu’une série de tweets, justifiant son travail de critique de films.

KRK a même demandé au père de Salman et écrivain chevronné, Salim Khan, de demander à son fils de ne pas poursuivre l’affaire.