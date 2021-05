KRK allègue qu’il a été volé la nuit dernière, fait allusion à un «gunda» derrière cet acte | Nouvelles des gens

New Delhi: Dans une tournure choquante des événements dans la querelle KRK-Salman Khan, le premier s’est tourné vers les médias sociaux pour révéler qu’il y avait eu une tentative de vol à son domicile la nuit dernière (30 mai) et a partagé des captures d’écran CCTV de la même chose.

Sur les photos, on peut voir un homme masqué regardant la caméra de vidéosurveillance tenant un couteau. KRK a affirmé que l’homme était entré par effraction chez lui par une fenêtre, puis avait volé tout son argent qui était enfermé dans son coffre-fort.

Il a écrit: « Hier soir, cet homme a brisé la fenêtre pour entrer dans ma maison. Puis il a cassé le coffre-fort et a emporté tout l’argent. J’espère que @MumbaiPolice @CPMumbaiPolice le rattrapera bientôt! ».

Regardez le tweet:

Hier soir, cet homme a brisé la fenêtre pour entrer dans ma maison. Puis il a cassé le coffre-fort et emporté tout l’argent. J’espère @MumbaiPolice @CPMumbaiPolice va le rattraper bientôt! pic.twitter.com/LC7njUxHYZ – KRK (@kamaalrkhan) 31 mai 2021

Dans le tweet qui a suivi, il a indirectement accusé Salman Khan d’avoir envoyé le voleur chez lui en se référant à la star de Bollywood sous le nom de « Gunda ». Il a écrit: « Gunda aurait pu le faire pour me faire peur, mais je n’aurai pas peur à tout prix. Laissez-les entrer par effraction chez moi tous les jours! »

Gunda l’a peut-être fait pour me faire peur, mais je n’aurai pas peur à tout prix. Laissez-les pénétrer dans ma maison tous les jours! https://t.co/69I724Q5vC – KRK (@kamaalrkhan) 31 mai 2021

Pour l’inversé, le 26 mai, l’acteur de Bollywood Salman Khan avait giflé un avis de diffamation sur la célébrité controversée Kamaal Rashid Khan alias KRK. La plainte a été déposée devant un tribunal de Mumbai contre KRK, mais la véritable raison de cette décision n’est pas son dernier film « Radhe: Your Most Wanted Bhai », comme le prétend KRK sur Twitter.

Une déclaration officielle de l’équipe juridique de Salman Khan a été publiée et mentionne la raison pour laquelle une action en diffamation a été intentée contre KRK. La déclaration dit que parce que Kamaal R Khan a tenté de diffamer l’acteur en le qualifiant de « corrompu » et que sa marque « Being Human » était une fraude, Salman Khan a décidé de prendre des mesures juridiques contre la célébrité controversée.