KRK allègue que Hrithik Roshan lui a montré les photos privées de Kangana Ranaut lors de sa bataille juridique avec elle

Kamaal R Khan est de retour pour être méchant et comment. Le critique de cinéma autoproclamé KRK son dernier tweet a pris une fouille à la star de Vikram Vedha Hrithik Roshan. Hrithik semble avoir contrarié KRK avec le teaser de Vikram Vedha, car KRK dans son tweet a expliqué pourquoi il mentait et devrait dire la vérité, en particulier à propos de sa guerre et de celle de Kangana. Et il a ajouté que Hrithik lui avait également montré des photos privées de Kangana sur son ordinateur portable. Nous nous demandons comment Kangana et Hrithik réagiront à la demande de KRK. Eh bien, Kangana n’est pas actuellement sur Twitter, seulement si cela avait été le cas, la guerre de Twitter aurait déjà commencé. NON? Dans la vidéo, KRK a déclaré: “Hrithik, pourquoi ne parlez-vous pas de votre histoire et de celle de Kangana comme vous me l’avez racontée? Et oui, j’ai même montré des photos intéressantes d’elle sur votre ordinateur portable. Je vais certainement revoir cela mais au bon moment ”

C’est mon avis sur #VikramVedhateaser! Regardez et partagez svp. #VikramVedha! … https://t.co/rD3FEGF4WI via @Youtube Kamal Rashid Kumar (@kamaalrkhan) 25 août 2022

Kamaal R Khan est connu pour faire des déclarations bizarres et n’a épargné aucune célébrité à Bollywood. Alors qu’il est massivement évité par l’industrie des internautes, il continue d’être méchant. Il y a quelques jours à peine, il a choisi des actrices de Bollywood pour avoir partagé leurs photos de grossesse et les a qualifiées d’impudiques pour avoir été audacieuses dans leur séance photo de grossesse. Il les a même comparées à des actrices du sud les qualifiant de belles et talentueuses.

KRK a pris l’habitude de dire du mal des célébrités de Bollywood et de leurs films. Lui seul sait s’il va arrêter cela ou apprendre de manière plus difficile, tout comme Salman Khan l’a pensé comme une leçon en portant plainte contre lui pour avoir diffamé son image et mal écrit sur ses films. Hrithik Roshan, qui est connu pour garder son silence digne face à la controverse qui le concerne, pourrait laisser tomber, ou peut-être pas. Mais clairement, KRK s’abaisse chaque jour !