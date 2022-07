KRK affirme que Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan sera un grand désastre; dit que la carrière de la superstar est terminée

Kamaal R Khan est de retour pour ce pour quoi il est le plus connu ! Aucune supposition, l’homme qui aime cibler chaque film qui sort, claque maintenant Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan en l’appelant Laal Sigh Buddha et en affirmant qu’il a reçu beaucoup de commentaires négatifs sur le film et que ça va être une grande catastrophe. KRK qui aime troller chaque acteur et chaque film, dans son dernier tweet, s’est moqué du film d’Aamir Khan et a mentionné que Laal Singh Chaddha terminera la carrière de la superstar.

Il est allé sur son Twitter ce matin et a écrit : “Je reçois tellement de commentaires négatifs sur #LaalSinghBouddha tous les jours. Alors je crois que #Aamir Khan ne devrait pas sortir le film. Cela deviendra un grand désastre et la carrière d’Aamir sera terminée.”

Je reçois tellement de commentaires négatifs sur #LaalSinghBouddha tous les jours. Alors je crois que #Aamir Khan ne devrait pas sortir le film. Cela deviendra un grand désastre et la carrière d’Aamir sera terminée. KRK (@kamaalrkhan) 9 juillet 2022

Ce tweet de Kamaal R Khan contre le film d’Aamir Khan, Laal Singh Chaddha, n’a pas plu aux fans et ils s’en prennent au critique autoproclamé. Un utilisateur s’est penché sur le seul film qu’il a réalisé dans sa carrière pour lequel il est devenu célèbre, “Deshdrohi est le pire film catastrophe de tous les temps”. Un autre utilisateur lui a rappelé comment le film d’Aamir Khan se débrouillait toujours magnifiquement au box-office, ” Sirf Aamir khan ke Naam se hi movie chalti hai uski parce que le public normal du théâtre Aamir khan ki movie dekhne zyada jaati parce que ses films sont montrés tous les jours à la télé, satellite-like 3 idiots, pk, Dhoom 3, Taare Zameen par, superstar secrète, Ghajini, dangal”.

Nous sommes sacrément sûrs que KRK n’arrêtera toujours pas de se moquer de toute sortie de Bollywood. En ce moment, il claque également Jug Jug Jeeyo de Varun Dhawan et Kiara Advani et prétend que la collection que les réalisateurs mentionnent à propos du film est FAKE. KRK tu ne te lasses pas ?