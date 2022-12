KRK affirme que la carrière de Ranveer Singh est terminée ; dit le flopster Shahid Kapoor demande 50 crores de roupies, seul Kartik est l’espoir de Bollywood maintenant

Bollywood traverse actuellement la phase la plus difficile, un tel boom de l’industrie a éclipsé l’industrie cinématographique hindi et il a du mal à faire sa marque. Les grandes sorties tombent à plat et l’heure actuelle à Bollywood est imprévisible et comment. Et au milieu de cela, Kamaal R Khan fait de grandes déclarations qui pourraient ne pas être appréciées par de nombreux initiés. Le critique autoproclamé s’est rendu sur son Twitter et a mentionné la fin de la carrière de Ranveer Singh. La star de Cirkus, Ranveer, profite de la sortie de son dernier Rohit Shetty et les fans sont gaga de sa comédie, mais voyez l’élégant KRK vivre dans un monde différent et il prétend donc que sa carrière est terminée.

Bollywood a de gros problèmes en ce moment. @Varun_dvn est devenu acteur de webséries. @vickykaushal09 est devenu #OTT acteur. #RanveerSinghla carrière de est terminée. John a totalement terminé. Flopster Shahid demande des frais de 50Cr. Les khans sont également finis. Seul Kartik est l’espoir de Bollywood maintenant. KRK (@kamaalrkhan) 25 décembre 2022

Pas à ce sujet, il a même mentionné comment les Khans sont finis. Shah Rukh Khan est prêt à faire son retour après 4 ans avec Pathaan et les fans de la superstar attendent avec impatience sa sortie en salles, tandis que Salman Khan se prépare pour Tiger 3, Aamir Kahn est en pause après Laal Singh Chadha. KRK a également affirmé dans son tweet que Shahid Kapoor est une star du flop et exige 50 crores pour signer des films.

Au milieu des exigences de presque tous les acteurs de Bollywood, il n’a parlé positivement que de Kartik Aaryan et l’a appelé la lueur d’espoir à Bollywood. L’avant-dernière sortie de l’acteur, Bhool Bhulaiyaa 2, a fait de lui une star à succès du jour au lendemain. Il a pris d’assaut le box-office et en a collecté plus de 200, tandis que sa dernière sortie Freddy est sortie sur OTT et il