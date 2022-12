KRK affirme que Karan Johar a tenté de se suicider après que Brahmastra ait subi d’énormes pertes ; les internautes l’appellent “sans emploi” [View Tweets]

Le critique de cinéma autoproclamé Kamaal R Khan, mieux connu sous le nom de KRK, a de nouveau attaqué Karan Johar à propos de la collection au box-office de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt avec Brahmastra. Il a maintenant affirmé que Karan avait tenté de se suicider après avoir subi d’énormes pertes avec Brahmastra. Cependant, les internautes ont donné à KRK le goût de sa propre médecine.

Dans son tweet, KRK a déclaré que Karan avait apparemment créé un énorme drame à la maison sur une tentative de suicide. Il a ensuite affirmé que Mukesh Ambani avait prêté au cinéaste Rs 300 crore pour récupérer les pertes. Il a également poursuivi en disant que Karan avait des réserves à l’idée de dire au monde qu’il avait fait faillite à cause de la course désastreuse de Brahmastra au box-office.

“Selon des sources, il y a parfois, Karan Johar a fait un drame chez lui pour suicide en raison de la perte énorme de #Brahmastra ! Ensuite, Mukesh Ambani lui a accordé un prêt de 300 Cr. Maintenant, la question est la suivante, pourquoi Karan ne dit pas clairement au monde qu’il a fait faillite à cause du désastre #Brahmastra”, a tweeté KRK.

Mais les internautes n’étaient pas d’humeur à divertir ou à croire ce que KRK disait dans son dit tweet. Beaucoup de gens se sont moqués de lui et certains ont même continué à s’en prendre à l’acteur de Deshdrohi en disant qu’il était sans emploi et n’avait pas d’autre travail à faire que de tweeter des choses inutiles.

Après avoir renfloué Bollywood avec sa course théâtrale réussie, Brahmastra Part One: Shiva est sorti sur OTT. Le film, écrit et réalisé par Ayan Mukerji, met également en vedette la superstar vétéran de Bollywood Amitabh Bachchan, Mouni Roy et Nagarjuna Akkineni. Le film a rapporté plus de Rs 400 crore dans le monde.