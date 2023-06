Critique de cinéma autoproclamé Kamal R Khan est connu pour ses déclarations scandaleuses. Il cible souvent les célébrités de Bollywood et il y a eu des moments où il a dit des choses désagréables sur les stars. Cette fois, il a fait la une des journaux en faisant des déclarations choquantes sur Akshay Kumar. Il s’est servi de son compte Twitter pour affirmer de manière choquante qu’Akshay Kumar avait donné supari pour le tuer lorsqu’il était en prison. Il a également dit que Akshay Kumar est la raison pour laquelle il est allé en prison.

Dans son tweet, il a également déclaré que Salman Khan et Shah Rukh Khan n’avaient rien à voir avec cela. KRK a poursuivi en déclarant qu’il avait des ennuis pour avoir appelé Akshay Kumar « Canadian Kumar ». Dans une série de tweets, il a ensuite parlé des 10 derniers films d’Akshay Kumar et de la façon dont ils n’ont pas bien fonctionné au box-office. Il a commencé son tweet en disant : « J’ai de bonnes relations avec tout le monde à Bollywood sauf @akshaykumar ! C’est lui qui a donné mon supari pour me tuer en prison et m’a fait arrêter. » Les tweets semblent maintenant avoir été supprimés par Kamaal R Khan.

Voici une capture d’écran de ses tweets partagés par Siasat.com

Découvrez les autres tweets de KRK sur Akshay Kumar ci-dessous :

Les 10 derniers films flop d’Akshay Kumar n’ont pas fait un chiffre d’affaires total de 500Cr, tandis que #SRKc’est #Pathaan a fait des affaires 550Cr. Et Akki a environ 1000Cr d’honoraires pour ces 10 films flop. Il facture 125Cr par film. KRK (@kamaalrkhan) 9 juin 2023

Ce sont les 10 derniers films flop de #AkshayKumar! 1) RamSetu 2) Katputli 3) Selfies 4) Raksha Bandhan 5) Samrat Prithviraj 6 Arangi Re 7) Lakshmi 8) fond de cloche 9) Durgamati 10) Bacchan Pandey#OMG2 sera le 11ème flop d’affilée ! KRK (@kamaalrkhan) 9 juin 2023

Akshay Kumar n’a pas encore répondu à tout cela. Le Khiladi Kumar attend avec impatience la sortie de son film OMG 2. Il affrontera Gadar 2 de Sunny Deol au box-office le 11 août. Le film Animal de Ranbir Kapoor devrait également sortir le même jour.