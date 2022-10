Kritika Kamra-Karan Kundrra, Adaa Khan-Ankit Gera : des stars de la télé amies avec leurs ex

Anupama L’émission de télévision fait partie des émissions les plus préférées actuellement. Rupali Ganguly, Anuj Kapadia et Gaurav Khanna s’assurent de divertir leur public à fond. Le scénario est maintenant passé du mariage d’Anupamaa et d’Anuj Kapadia au mariage d’Adhik et de Pakhi. Les deux ont eu un mariage secret et ont choqué les membres des familles Shah et Kapadia. Bien sûr, il y a eu de nombreuses réactions drastiques d’Anupama, Anuj et Vanraj. D’après les réactions de Twitter, on peut en déduire que les fans de MaAn ont totalement adoré la façon dont Anuj Kapadia a géré la situation. D’un autre côté, il y avait une scène de Vanraj Kapadia quittant la maison qui n’a pas plu aux fans.

Les fans d’Anupamaa ont des réactions drastiques

Les fans de l’émission Anupamaa ont reculé devant la scène où Vanraj marchait avec les sacs pour jeter ses affaires hors de la maison et l’arrière-plan avait des lumières scintillantes pour ajouter du drame. Découvrez les tweets ci-dessous :

Bas mujhe bhi yhi bolna tha padhik ko ferme ta putain de merde ? ? Ce P est le pire ? je peux te sentir #Anujkapadia ? #Anupamaa c’était comme quoi aujourd’hui ? kya horaha h vous sab ?? elle connaît P comme nous ? pic.twitter.com/zhtIPu4KNS sakshi gupta (@sakshi__goel) 30 octobre 2022

Mr Shah, vous récoltez ce que vous semez ?? La colère d’Anuj et les questions de Kavya étaient pertinentes comme d’habitude. #DKP comment oses-tu établir une comparaison entre #MaAn n #Padhik histoire d’amour? Il n’y a pas une once de similitude. #MaAn l’histoire d’amour est digne d’adoration alors n’ose même pas ! #Anupamaa #AnujKapadia pic.twitter.com/VicMrtoVz4 MA (@Mus1294) 30 octobre 2022

TAIS-TOI! FERMER LA PLACE! ZIPEZ-LE ! ???@ketswalawalkar: Tandav BGM, le tremblement de la caméra, les lumières d’horreur et les cris fantomatiques ne peuvent pas faire ce que les ACTEURS peuvent, c’est-à-dire AGIR ! Votre HERO devrait l’essayer, parfois. La barre est trop haute, difficile à ignorer !#AnujKapadia#GauravKhanna #Anupamaa pic.twitter.com/GArPM4p9hu GK_Musings (@ShayarKapadiaa) 30 octobre 2022

Tant de mélodrame dans les scènes V mais sérieusement quand un acteur ne peut pas jouer, aucune quantité de lumières clignotantes n BGM ne le sauvera. Cela doit être intimidant pour lui d’être entouré d’artistes puissants comme RG n GK. Désolé mais pas désolé de dire ça @ketswalawalkar ?? #Anupamaa #AnujKapadia pic.twitter.com/yzQo2t7cRy MA (@Mus1294) 30 octobre 2022

#anupamaa FD : En parlant de scintillement lumineux, d’expression en V et de BGM.. Je pense : Quand V a jeté les deux sacs ils étaient fermés mais quand Adhik quand les vêtements ont été éparpillés, qui a ouvert la valise ??#anupamaa #MaAn #AnujKapadia #Anupamaa pic.twitter.com/PSPOLZB97V Pia (@piabalh) 30 octobre 2022

