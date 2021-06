Kriti Sanon vole les cœurs avec son avatar audacieux tout noir dans le tournage du calendrier de Dabboo Ratnani, photo à l’intérieur

Pas seulement actrice, la star de Bollywood Kriti Sanon est une actrice avec de nombreux talents, y compris l’écriture de poèmes. La diva illumine souvent les réseaux sociaux avec ses vidéos d’entraînement physique et traite les fans avec des images époustouflantes donnant un aperçu de sa vie professionnelle et personnelle.

Mardi, l’actrice s’est rendue sur ses réseaux sociaux pour télécharger une photo d’elle de la séance photo du calendrier 2021 de Daboo Ratnani. Sur la photo, Kriti avait l’air incroyable vêtue d’une tenue entièrement noire.

Pour la séance photo, Kriti a enfilé une bralette noire et un pantalon en cuir associé à des talons aiguilles noirs. Elle l’a associé à plusieurs bagues, bracelets et pendentifs élégants pour sa sixième séance de calendrier avec Ratnani d’affilée.

Regardez la photo ici :

Côté travail, Kriti a une énorme sélection de films à gros budget comme « Adipurush » avec Prabhas et son film solo « Mimi ». Elle sera également vue dans ‘Ganapath’, ‘Hum Do Hamare Do’, ‘Bhediya’ et ‘Bachchan Pandey’ en dehors d’un projet qui n’a pas encore été annoncé.