Kriti Sanon s’ouvre sur les disparités salariales, le patriarcat à Bollywood, dit « qu’il faudra du temps pour changer » | Nouvelles des gens

New Delhi: L’étonnante de Bollywood Kriti Sanon a récemment parlé de la disparité salariale entre les hommes et les femmes à Bollywood. Elle a également exprimé que selon elle, il existe un état d’esprit patriarcal dans l’industrie qui s’est normalisé. Dans une interview accordée à un quotidien de premier plan, l’actrice estime qu’il faudra du temps aux gens pour sortir de cet état d’esprit.

Elle a déclaré à ETimes: « La seule chose que j’ai soulignée, c’est quand un acteur et une actrice ont un rôle similaire, j’ai l’impression que les hommes n’ont pas à prouver en ayant le film uniquement sur eux, pour grandir et pour augmenter leur prix et quelque part les femmes doivent parfois le prouver davantage par ce genre de films, ce qui me semblait être une différence très étrange. Mais je pense que nous grandissons lentement et que les choses changent. L’état d’esprit patriarcal est tellement normal qu’il faille un peu de temps pour changer et grandir. »

L’actrice de Mimi a ajouté : « Le jour où nous arrêterons de dire centré sur les femmes parce que nous ne disons jamais centrés sur les hommes. Donc, je pense que ces petits changements quand ils commencent à venir et cela devient en quelque sorte égal dans nos têtes quand nous ne le faisons pas. s’il n’y a aucune différence, ces autres différences de parité salariale commenceront également quelque part à s’équilibrer. »

Le dernier film de Kriti, Mimi, qui devait sortir le 30 juillet, sort 4 jours à l’avance sur Netflix et Jio Cinema.

Il raconte l’histoire d’une fille qui veut tenter sa chance à Bollywood et finit par devenir la mère porteuse d’un couple. Pankaj Tripathi fait partie intégrante du parcours et des luttes de Mimi.

Dirigé par Laxman Utekar, le film met également en vedette Supriya Pathak et Manoj Pahwa dans des rôles clés.