Kriti Sanon se souvient avec émotion d’avoir travaillé avec la SSR à « Raabta », dit « je ne savais pas que ce serait notre premier et notre dernier »

Avant le premier anniversaire de la mort de Sushant Singh Rajput, l’actrice Kriti Sanon, qui était la co-vedette du défunt acteur dans ‘Raabta’, a profité de son compte Instagram mercredi pour partager un clip vidéo dans les coulisses du film pour marquer les 4 ans de le film qui est sorti en 2017 aujourd’hui (9 juin).

Dans le clip vidéo, on peut voir Kriti et Sushant s’amuser pendant le tournage du film.

Parallèlement au clip, Kriti a écrit une note émouvante en revenant sur ses jours de tournage du film avec Sushant Singh Rajput. Elle a écrit : « Tan lade, tan muk jaaye Rooh jude, judi reh jaaye… Je crois en la connexion, je crois que nous sommes censés rencontrer les gens que nous faisons… Mon Raabta avec Sushant, Dinoo et MaddockFilms était juste destiné à être.. Les films vont et viennent..Mais chaque film a tellement de souvenirs derrière lui.. Les liens que nous établissons et les moments que nous vivons les uns avec les autres restent en nous..Certains plus que d’autres..Raabta était l’un de mes les meilleures et les plus mémorables expériences et cela restera TOUJOURS extrêmement proche de mon cœur..Je ne savais pas que ce serait notre première et notre dernière..#Raabta ♾(sic). »

Regardez la vidéo ici :

Le dernier message de Kriti sur Sushant date du 26 juillet, après avoir regardé son film « Dil Bechara » sorti sur OTT, à titre posthume.

Après avoir regardé le film, Kriti avait écrit ses réflexions sur le fait de regarder Sushant pour la dernière fois à l’écran. Elle a écrit: « Ce n’est pas Seri! Et ça ne coulera jamais.. Cela m’a brisé le cœur..encore une fois..À Manny, je t’ai vu prendre vie en tant de moments.. je savais exactement où tu avais mis un peu de vous-même dans le personnage..Et comme toujours, vos moments les plus magiques étaient vos silences.. ces moments où vous ne disiez rien et pourtant vous en disiez tellement !.@castingchhabra Je sais que ce film signifiera toujours beaucoup plus pour vous que ce que nous avions pensé.. vous nous avez fait ressentir trop d’émotions dans votre premier! Je vous souhaite à vous et @sanjanasanghi96 un beau voyage à venir! (sic). »

Côté travail, Kriti Sanon sera ensuite vue dans ‘Bachchan Pandey’ et ‘Bhediya’ face respectivement à Akshay Kumar et Varun Dhawan.