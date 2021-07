Kriti Sanon révèle qu’elle ne pouvait pas tourner pour d’autres projets pendant le tournage de ‘Mimi’ car elle avait pris 15 kg

Kriti Sanon avait récemment partagé son parcours de transformation pour son prochain film, Mimi, où elle a dû prendre du poids pour son rôle de mère porteuse. L’actrice révèle maintenant qu’elle n’a pas pu tourner pour un autre projet pendant quelques mois à cause de cela.

Parlant de réserver une partie de quelques mois pour le tournage de Mimi, Kriti partage: « J’ai dû mettre 15 kg en 2 mois pour Mimi que je ne pouvais commencer à perdre qu’une fois le film terminé. »

Elle ajoute : « Il était plus logique de ne pas entreprendre d’autre projet pendant le tournage et même jusqu’à quelques mois après, car j’avais besoin de perdre du poids avant de commencer tout autre projet. J’ai également abandonné beaucoup de performances de remise de prix. pendant cette période parce que la danse me fait perdre du poids très rapidement. »

Pour ‘Mimi’, Kriti a retrouvé son réalisateur de ‘Luka Chuppi’ Laxman Utekar et sa co-vedette Pankaj Tripathi et le trio a réussi à produire une série d’événements hilarants. Le film parle de la question sensible de la maternité de substitution mais la livre également de manière amusante et réconfortante.

‘Mimi’ dans lequel Kriti Sanon essaie le rôle d’une mère porteuse, est le remake en hindi du film marathi primé National ‘Mala Aai Vhhaychy!’ Le film qui met également en vedette Supriya Pathak et Manoj Pahwa dans des rôles pivots sortira sur Netflix et Jio Cinemas le 30 juillet.

En plus de « Mimi », Kriti sera également vu dans le film pan-indien, « Adipurush » dans le rôle de Sita, « Bachchan Pandey », « Bhediya », « Ganapath », « Hum Do Hamaare Do » avec un autre projet non annoncé.