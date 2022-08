Kriti Sanon révèle qu’elle a auditionné pour la vedette d’Alia Bhatt SOTY, dit “c’était ma carrière…”

Café avec Karan 7 : Le jeu de manifestation est devenu fort dans la saison 7 de Koffee With Karan de Disney + Hotstar. De Sara Ali Khan, Ananya Pandey à Sidharth Malhotra, les stars n’hésitent pas à nommer qui réside dans leur cœur. Dans le neuvième épisode de la saison, le canapé réunit deux stars qui ont commencé ensemble comme débutantes mais qui se sont maintenant taillé un nom de niche dans le cœur des téléspectateurs. Cette semaine, “star de l’action”, Tiger Shroff orne le canapé aux côtés de la magnifique et talentueuse Kriti Sanon. Le dernier épisode verra Tiger et Kriti faire des manifestations, des aveux et aborder des conjectures inédites.

Koffee With Karan Season 7 a révélé plusieurs faits inconnus sur l’un des films bien-aimés de Bollywood, Student of The Year. Des scènes qui ne sont jamais arrivées au film à l’animateur emblématique de la série et au réalisateur du film Karan Johar révélant ses doutes sur le film, dans le dernier épisode, nous apprenons comment le film avait décidé du sort d’une autre star, Kriti Sanon. L’acteur a révélé comment SOTY était sa toute première audition de film. “C’était juste quand j’ai commencé le mannequinat. C’était la toute première audition de film de ma carrière et on m’a demandé de danser sur Bahara et certaines scènes de Wake Up Sid. J’étais horrible à l’époque”, a déclaré Kriti Sanon.

Elle a également mentionné qu’elle était mal préparée pour le film et qu’elle n’avait aucune rancune envers le rôle principal du film, Alia Bhatt.

Pour les non-initiés, Student Of The Year, sorti en 2012, mettait en vedette Alia Bhatt, Sidharth Malhotra et Varun Dhawan dans les rôles principaux. Les trois acteurs ont fait leurs débuts dans la réalisation de Karan Johar.





En plus de cela, il semblait que Karan, Tiger et Kriti avaient eu une conversation intéressante sur le canapé de Koffee et il reste à voir comment le public recevra le dernier épisode.

