Kriti Sanon remporte le prix du meilleur acteur (féminin) pour Mimi aux 67e Filmfare Awards, note du stylo disant que c’est “un rêve devenu réalité”

La diva de Bollywood Kriti Sanon est remplie de gratitude en remportant le trophée Filmfare du meilleur acteur. L’actrice a remporté le prix du meilleur acteur dans un rôle principal (féminin) pour sa performance dans le film intitulé Mimi lors de la 67e cérémonie des Filmfare Awards qui s’est tenue à Mumbai mardi. Après avoir reçu le prix, Kriti Sanon s’est rendue sur Instagram et a écrit une note sincère, disant qu’elle avait réalisé son rêve et exprimant sa gratitude. Kriti a également remercié ses fans pour leur amour et leur soutien.

“Je ne dors pas seule ce soir ! Le cœur est plein..#Gratitude. La dame noire est enfin yyyy ici..Merci @filmfare pour cette validation si nécessaire et pour avoir réalisé mon rêve”, a-t-elle écrit, ajoutant une vidéo dans qu’on la voit embrasser son trophée.

Dans sa note, Kriti a également remercié le réalisateur Laxman Utekar de lui avoir donné l’opportunité de faire la une de Mimi, dans laquelle elle a essayé le rôle d’une mère porteuse.

LIS: 67e Filmfare Awards 2022: Shershaah et Sardar Udham remportent les prix techniques avec des victoires majeures





“Un grand merci à #Dinoo et @laxman.utekar monsieur… de m’avoir donné ce beau rôle et d’être mes partisans constants… je vous aime tous les deux ! @maddockfilmsL’ensemble du casting et de l’équipe qui ont fait ce film au-delà de spécial… Et l’adorable public et tous mes fans pour nous avoir donné tant d’amour à Mimi et moi. Maman, papa, Nups… j’ai réussi ! Rêvons grand… Bonne nuit à tous”, a-t-elle ajouté.

Dès que Kriti a publié le clip, les fans ont sonné dans la section des commentaires pour la féliciter. “Tu le mérites vraiment”, a commenté un utilisateur des médias sociaux. en tant qu’acteur au cours des 8 dernières années. Tu le mérites le plus, félicitations”, a écrit un autre.

Kriti Sanon a fait ses débuts à Bollywood avec “Heropanti” en 2014, et depuis lors, sa carrière n’a fait que croître. Du grand acteur Dilwale (2015) à la tranche de vie Bareilly Ki Barfi (2017), de la comédie décalée Luka Chuppi (2019) au drame historique Panipat (2019) et Mimi (2021), Kriti a captivé le public avec sa polyvalence sur Dans les mois à venir, on la verra partager l’espace d’écran avec Varun Dhawan à Bhediya.