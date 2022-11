Kriti Sanon réfute les rumeurs de rencontres avec Prabhas; laisse leurs fans navrés

Des rumeurs selon lesquelles Kriti Sanon sortirait secrètement avec sa co-vedette d’Adipurush, Prabhas, font le tour de l’industrie depuis un certain temps maintenant. On disait que les deux se sont entendus instantanément sur les plateaux. Récemment, Varun Dhawan a également taquiné Kriti à propos de sa relation supposée avec Prabhas et tout l’enfer s’est déchaîné. L’actrice de Bhediya a enfin mis fin à ses rumeurs de rencontres avec Prabhas.

S’adressant à Instagram, Kriti a précisé que la blague de Varun dans une émission de téléréalité allait un peu trop loin, ce qui faisait spéculer les gens sur sa relation secrète avec Prabhas. Elle a dit que leurs plaisanteries amusantes avaient conduit à des rumeurs de rencontres et elle a ensuite précisé que toutes les rumeurs étaient sans fondement et fausses.

“Ce n’est ni Pyaar, ni relations publiques… notre Bhediya est juste devenu un peu trop sauvage dans une émission de téléréalité. Et ses plaisanteries amusantes ont conduit à des rumeurs hurlantes. Avant qu’un portail n’annonce la date de mon mariage, laissez-moi éclater votre bulle. Le les rumeurs sont sans fondement !” Kriti a déclaré dans sa note partagée sur les histoires Instagram.

Le 10 Jhalak Dikhhla Jaa, Karan Johar a demandé à Varun pourquoi le nom de Kriti ne figurait pas dans la liste. À quoi, Varun a répondu que son nom n’était pas là parce que son nom est le cœur de quelqu’un d’autre. Lorsque Karan a demandé à Varun de révéler le nom de la personne, Varun a fait allusion à la personne qui ne vit pas à Mumbai, mais il tourne actuellement avec Deepika Padukone pour son prochain film. Il a rendu évident que c’était Prabhas qui tournait pour Project K avec Deepika. Kriti a été vu rougir dès que Varun a fait la révélation.

Lors du lancement du teaser d’Adipurush, Prabhas et Kriti avaient déclenché une chimie amoureuse. Les deux ont été vus marcher main dans la main, s’étreindre et discuter sur scène. On les a même vus sourire et rougir en se parlant. Kriti lui avait même donné un pallu pour aider Prabhas à essuyer sa sueur.