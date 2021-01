L’actrice de Bollywood Kriti Sanon semble super excitée alors qu’elle réalisait l’un de ses rêves de faire du vélo. L’actrice a pris sa poignée Instagram et a partagé un clip où on peut la voir faire du vélo. La vidéo est soutenue en arrière-plan avec la chanson de rêve de Kriti tout en faisant cet acte, la chanson Hairat de Lucky Ali. Son bonheur est tout à fait évident dans la vidéo, partageant qu’elle a écrit que si un quatre-roues peut déplacer le corps d’un humain, un deux-roues déplace l’âme d’une personne. Elle peut être vue arborant un col montant marron et un denim bleu. L’actrice n’a pas oublié de prendre des mesures de sécurité en mettant un casque et des genouillères.

Dès qu’elle a posté la vidéo, ses fans ainsi que ses amis ne pouvaient s’empêcher d’en jaillir. De nombreuses célébrités de Bollywood ont également consulté la section des commentaires, amusées. Dia Mirza a commenté, «Arrey waah», tandis que Preity Zinta a laissé tomber plusieurs émojis de feu. Ashwiny Iyer Tiwari et Varun Sharma ont également commenté le message.

Kriti est actuellement à Jaisalmer, au Rajasthan pour le tournage de son prochain film, Bachchan Pandey aux côtés d’Akshay Kumar. Elle a partagé une belle vue de leur lieu de tournage au fort de Suryagarh dans son histoire Instagram. La légende de sa vidéo se lit comme suit: « Ici-maintenant, amour-propre, silence, temps pour moi. »

Selon les rapports, Kriti et l’équipe de Bachchan Pandey seront là à Jaisalmer pendant 30 jours. Outre Kriti et Akshay, le film mettra également en vedette Jacqueline Fernandez dans un rôle central.

Pendant ce temps, Kriti sera également vu dans la mise en scène d’Ahmed Khan, Heropanti 2, aux côtés de Tiger Shroff. Le film est une suite de son premier film Heropanti. L’actrice semble avoir un emploi du temps assez chargé cette année car elle a d’autres projets intéressants, notamment le prochain de Dinesh Vijan aux côtés de Rajkummar Rao et Mimi de Laxman Utekar dans son minou.