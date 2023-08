Kriti Sanon réagit après avoir remporté le prix national de la meilleure actrice pour Mimi, partageant ses éloges avec Alia Bhatt

Kriti Sanon a écrit une note sincère après avoir remporté le prix national de la meilleure actrice pour sa performance dans la comédie dramatique Mimi.

L’actrice Kriti Sanon a remporté son premier prix national de la meilleure actrice et elle a écrit une note sincère à ce sujet. Lors de la 69e National Film Awards, Kriti a remporté le prix de la meilleure actrice pour sa performance exceptionnelle dans la comédie dramatique Mimi. L’actrice a partagé cette distinction avec Alia Bhatt. Quelques heures après la proclamation des lauréats, Kriti a partagé ses réflexions sur sa victoire emblématique sur Instagram.

Partageant ses réflexions sur cette victoire, Kriti a déclaré : « Ravi, bouleversée, reconnaissante. Je suis toujours en train de m’enfoncer… en me pinçant… c’est réellement arrivé. Le Prix national de la meilleure actrice pour Mimi. Merci au jury qui a considéré ma performance digne de la récompense la plus prestigieuse. Cela signifie tout pour moi. Kriti a même remercié le producteur de Mimi Dinesh Vijan et le réalisateur Laxman Utekar de lui avoir fait confiance et de lui avoir confié le rôle de Mimi.

Enfin, elle a même félicité Alia pour Gangubai Kathiawadi et lui a dit : « Félicitations Alia, c’est tellement mérité ! J’ai toujours admiré votre travail et je suis trop excitée de pouvoir partager ce moment avec vous. Un gros câlin. Fêtons. »

Sur le plan du travail, Kriti a été vu pour la dernière fois dans Prabhas, Saif Ali Khan-starrer Adipurush. L’adaptation cinématographique du Ramayana par Om Raut a mal tourné au box-office.

Parlant des 69e National Awards, le film hindi Rocketry : The Nambi Effect a remporté le prix national du meilleur long métrage tandis qu’Alia Bhatt et Kriti Sanon ont partagé le prix de la meilleure actrice pour leurs rôles dans Gangubai Kathiawadi et Mimi, respectivement. La superstar du Sud Allu Arjun a été jugée meilleur acteur pour le film Telugu Pushpa : The Rise. The Kashmir Files, réalisé par Vivek Ranjan Agnihotri, a également remporté le prix Nargis Dutt du meilleur film sur l’intégration nationale. Le prix du meilleur film populaire offrant un divertissement sain a été décerné à la version telugu du film multilingue RRR. Les Prix nationaux 2021 ont été annoncés par le cinéaste Ketan Mehta, qui présidait le jury composé de 11 membres. L’annonce des récompenses a été diffusée en direct sur la chaîne YouTube du PIB.