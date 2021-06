Kriti Sanon prévoit une «réunion d’amis» avec Varun Dhawan et leurs chiots, voici pourquoi

Varun Dhawan a récemment accueilli un beagle dans sa famille et les aperçus du chiot sont à tomber par terre. L’acteur a posté une série de trois photos sur son fil Instagram, plus heureux que jamais.

Varun peut être vu portant un ensemble coordonné tie-dye tout en tenant Joey, comme ‘Simba’ dans le film ‘Le Roi Lion’. Dans la deuxième et la troisième photo, il tient doucement le chien dans ses bras et le regarde avec la plus grande affection.

Pas seulement les internautes, mais Kriti Sanon a également associé le nom du chien au personnage de la sitcom « Friends » Joey. Comme Kriti a un chien de compagnie nommé Phoebe, elle a parlé des deux réunions en référence à la réunion de la sitcom qui a récemment été diffusée dans le monde entier.

Étant tout en admiration devant le chiot, Kriti a commenté «hahahha..wen devrais-je demander à ma« Phoebe »de le rencontrer…« Friends Reunion » suivi d’un rire et d’un sourire emoji.

Tiger Shroff et Zoya Akhtar se sont également rendus dans la section des commentaires et ont montré leur amour pour le chiot.

Varun a également posté d’adorables selfies il y a quelque temps avec sa femme Natasha et son chien Joey. Plus tard, il a supprimé le message et a repris son histoire et y a posté les selfies. Varun a partagé la publication avec la légende » JOEY Puppy power « .

Pour les inconnus, Varun Dhawan s’est marié avec sa petite amie de longue date, Natasha Dalal, le 24 janvier 2021. Natasha est l’amoureuse d’enfance de Varun et le couple publie souvent des articles l’un sur l’autre sur les réseaux sociaux. Le mariage n’a été suivi que par leur famille et leurs amis les plus proches. Karan Johar, Manish Malhotra et Kunal Kohli sont quelques-uns des noms qui ont assisté au mariage.

Sur le plan du travail, Varun a été vu pour la dernière fois dans Coolie no. 1 Cependant, maintenant, il tournera pour son prochain film ‘Bhediya’ avec Kriti Sanon le 26e de juin 2021. Varun jouera également dans « Jug Jugg Jeeyo » de Raj Mehta avec Anil Kapoor, Neetu Kapoor et Kiara Advani.