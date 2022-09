Kriti Sanon profite actuellement de ses vacances en famille en Europe avec ses parents, sa sœur Nupur Sanon, ses amis et même le chanteur et petit ami de Nupur, Stebin Sen, les accompagne également. Les sœurs Sanon partagent des aperçus de leur voyage sur leurs poignées Instagram.

En fait, la mère de Kriti, Geeta Sanon, partage également des photos sur son profil Instagram. L’actrice de Bareilly Ki Barfi est vue en train de poser avec son père Rahul Sanon, sa mère Geeta, sa sœur Nupur et son petit ami supposé Stebin Sen, ses maquilleurs Adrian Jacobs et Aasif Ahmed et le créateur de mode Manish Malhotra. “Un si bel après-midi, grâce à @manishmalhotra05”, sa mère a légendé la photo cliqué dans la ville de Nice en France.





Nupur Sanon n’a pas encore eu de sortie de film, mais elle est déjà devenue populaire lorsqu’elle a joué dans la chanson populaire punjabi-hindi Filhall et sa suite Filhaal2 Mohabbat dans laquelle elle a joué avec Akshay Kumar. Les morceaux ont été chantés par B Praak et écrits par Jaani.

Parlant de son petit ami supposé Stebin Sen, il est un célèbre chanteur de lecture dans l’industrie cinématographique hindi qui a chanté des morceaux dans des films comme Raksha Bandhan d’Akshay Kumar et Jersey de Shahid Kapoor. Stebin a également chanté plusieurs singles et reprises de morceaux rétro en hindi.

D’autre part, Kriti a récemment remporté le Filmfare Award de la meilleure actrice pour sa solide performance dans le personnage titulaire qui choisit de devenir mère porteuse pour un couple étranger dans le drame de 2021 Mimi, qui était un remake officiel du film marathi de 2011 Mala Aai Vhhaychy ! (Je veux être mère).

Kriti sera ensuite vu dans plusieurs films intéressants tels que la comédie d’horreur Bhediya avec Varun Dhawan, le thriller d’action Ganapath avec Tiger Shroff et le très attendu Adipurush, basé sur le Ramayana et mettant en vedette Prabhas dans le rôle de Lord Rama, elle dans le rôle de Sita et Saif Ali. Khan comme Raavan.