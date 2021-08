Kriti Sanon partage un message réconfortant remerciant le réalisateur de ‘Mimi’ Laxman Utekar, laisse tomber des photos inédites du tournage du film

Kriti Sanon dans sa dernière sortie, Mimi, a sans aucun doute séduit le public avec sa performance brute et révolutionnaire. En fait, elle a dépeint le personnage principal si fabuleusement qu’il est présenté comme la meilleure performance de sa carrière.

Récemment, l’actrice s’est rendue sur ses réseaux sociaux pour remercier le réalisateur du film, Laxman Utekar, d’avoir cru en elle et de l’avoir inspirée. Elle est descendue dans le passé et a partagé plusieurs photos des décors du film.

Dans la légende, elle a écrit: « Le capitaine de notre navire! L’homme derrière tous les sourires et les larmes.. @laxman.utekar monsieur! Je ne peux pas vous remercier assez monsieur de croire à chaque seconde que je pourrais le faire. Vous êtes l’une des personnes les plus pures que je connaisse avec un cœur si aimant et honnête. Je t’ai vu respirer, manger, boire, dormir, vivre ce film tous les jours ! Ta passion, ton travail acharné, ton parcours, ta croyance en ton peuple, la façon dont vous êtes si collaboratif et inclusif, la personne émotive que vous êtes au cœur, cela m’a inspiré chaque jour. Je ne souhaite que le meilleur pour vous.. Puissiez-vous vous lever et briller et raconter d’autres si belles histoires. le monde en a besoin. Je n’aurais pas pu le faire sans que tu me tenes la main tout au long du chemin. Merci de m’avoir fait MIMI pour la vie ! Merci de m’avoir aidé à voler. Je t’aime toujours, Mimi «

Profitant du succès du Mimi, Kriti Sanon est au sommet du monde avec des critiques élogieuses venant de toutes parts.

Actuellement, elle a une série de films alignés. Elle a terminé le tournage de ‘Bhediya’ avec Varun Dhawan le mois dernier. Elle sera également vue dans ‘Adipurush’ avec Prabhas, Saif Ali Khan et Sunny Singh. Kriti a également « Bachchan Pandey » avec Akshay Kumar et « Ganapath » avec Tiger Shroff dans son chaton.