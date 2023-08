Kriti Sanon a récemment visité Tulum, au Mexique, où elle a passé un moment merveilleux avec sa sœur Nupur Sanon et ses cousins.

Mercredi, Kriti Sanon a partagé un carrousel de photos et de vidéos de son voyage au Mexique avec ses cousins. L’actrice a fait une pause et a renoué avec ses cousins ​​dans l’espoir d’en faire une tradition annuelle. Le voyage était un effort conscient pour rester en contact et rattraper ses cousins.

Le message comprenait d’adorables selfies et boomerangs avec ses cousins ​​​​dans l’avion et leur chambre d’hôtel. Kriti Sanon a aimé enseigner à ses cousins ​​des morceaux de marathi et a savouré l’expérience amusante. Le groupe a également joué de nombreuses parties de jeux compétitifs comme le Ludo et le bowling pendant le voyage comme activité amusante. Ils ont également visité les charmants cenotes de Tulum, au Mexique, pour une expérience rafraîchissante. Le groupe a conclu ses vacances par un voyage à la plage avant de reprendre sa vie bien remplie.

Partageant le post, l’actrice a écrit : « #CousinsTrip – un premier parmi tant d’autres à venir ! J’ai voyagé à l’autre bout du monde pour me rencontrer et passer du temps… et c’était tellement bon ! Des discussions de vie intenses à l’enseignement de quelques les mots de Marathi à ludo correspondent à juste passer le meilleur moment (emoji du cœur) Déjà absent ! @nupursanon @larora92 @kulinarora Notre génération n’est pas douée pour rester en contact.. et parfois vous réalisez à quel point il est important de faire un effort pour rester connecté ! (emoji cœur et infini) Je dois essayer de faire ça tous les ans les gars ! Peut-être la prochaine fois avec toute la bande ! »





En plus de cela, Kriti s’est concentrée sur l’élargissement de la portée de sa marque de soins de la peau Hyphen. Sur le front du travail, Kriti Sanon a récemment été vu dans Adipurush d’Om Raut qui mettait également en vedette Prabhas, Sunny Singh et Saif Ali Khan, entre autres. L’actrice sera ensuite vue dans le film Ganapath: Part 1 où elle retrouvera sa co-star de Heropanti, Tiger Shroff. Dirigé par Vikas Bahl, le film met également en vedette Amitabh Bachchan et devrait sortir en salles le 20 octobre.

