Kriti Sanon parle de la vie après la mort de SSR, dit « il était difficile de couper le bruit, beaucoup de choses étaient injustes »

La mort soudaine et tragique de Sushant Singh Rajput le 14 juin 2020 a laissé toute la nation sous le choc et l’incrédulité. Ses fans et ses abonnés sur les réseaux sociaux et à travers le monde ont lancé des hashtags, des campagnes et des initiatives en son nom et ont demandé justice pour l’acteur. Et tandis que l’ensemble de l’industrie du cinéma et de la télévision pleurait la disparition de l’acteur, quelques-unes des co-stars de Sushant ont été ciblées pour ne pas avoir toléré sa mort sur les réseaux sociaux. Parmi eux se trouvait l’actrice Kriti Sanon, qui était la co-vedette de Sushant dans le film ‘Raabta’.

Bien que Kriti n’ait pas immédiatement pleuré Sushant en partageant des photos ou une note sur les réseaux sociaux, elle a ensuite écrit une note émotionnelle exprimant ce qu’elle ressentait. Et maintenant, après plus d’un an de départ de Sushant pour sa demeure céleste, Kriti a parlé de sa vie après lui.

Dans une interview avec une agence de presse, Kriti a été cité en disant : « C’était difficile de couper le bruit. Mais j’avais mon peuple et ma famille autour de moi qui m’aident toujours. L’année dernière, les médias sociaux ont été la pire chose qui soit arrivée à nous. Cela a ouvert tellement de bavardages et de bruit. » Ajoutant en outre: « J’ai réalisé que les gens étaient frustrés. Peut-être qu’ils retiraient cette frustration. Il y avait tellement de peur, d’incertitude et de tristesse autour… Je ne les blâme pas complètement. Mais les médias sociaux ont ajouté à beaucoup de négativité. »

Kriti a ajouté qu’elle préférait se détacher de la clameur constante et ne s’exprimer qu’en face de ses proches. Elle a dit qu’il y avait trop de gens qui disaient trop de choses.

« De toute façon, j’avais l’impression que trop de gens disaient trop de choses. Je ne voulais pas faire partie de ce bruit. J’avais l’impression que beaucoup de choses devenaient injustes. Je ne voulais donc pas participer à ça », a-t-elle ajouté.

Sur le plan du travail, Kriti est prête à impressionner les téléspectateurs avec une histoire ordinaire qui a un voyage inattendu dans sa dernière offre ‘Mimi’. Le film sortira le 30 juillet sur Netflix.