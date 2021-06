Kriti Sanon parle de la date de sortie de ‘Mimi’, partage son expérience de travail dans ‘Adipurush’, ‘Bachchan Pandey’

Kriti Sanon suscite l’impatience pour Mimi, répond à un fan qui l’a interrogé sur sa sortie lors d’une session AMA, découvrez-le ci-dessous !

Kriti Sanon est prête pour 2021 avec une gamme diversifiée de films à gros budget et ses fans ont hâte de regarder l’actrice à l’écran, comme le montre clairement la session « Ask Me Anything » de l’actrice qui s’est tenue récemment sur ses réseaux sociaux.

Kriti a pris connaissance de ses histoires sur les réseaux sociaux et a organisé une session AMA avec ses fans avant de l’appeler une nuit en leur demandant de la garder intéressante. Au cours de l’interaction virtuelle, un fan a demandé quand le prochain film solo de Kriti, Mimi, allait sortir.

La réponse de Kriti n’a fait qu’accroître notre excitation et notre anticipation lorsqu’elle a dit : « Je n’ai pas le droit de vous le dire mais… je sais. Donc en gros, c’est très très bientôt, c’est tout ce que je peux dire », avant de rire timidement.

Dans une autre question, une fan a demandé comment elle se sentait en tirant à Jaisalmer pour le prochain film, « Bachchan Pandey », qui la verra retrouver Akshay Kumar.

Kriti a répondu à cela avec une photo fascinante du ciel bleu ouvert au-dessus d’un fort, rempli d’écouvillons de nuages ​​blancs et a écrit: « C’était trop amusant! Et ce ciel me manque! »

Dans une autre question, un fan lui a demandé de nous parler d’Adipurush, ce à quoi Kriti a répondu : « L’un de mes projets les plus excitants ! Une expérience totalement différente… j’adore chaque instant ! @omraut pouvons-nous reprendre soooonnn. »

L’actrice est prête à reprendre le tournage de ce projet pan-indien bientôt jumelé face à Prabhas dans le rôle de Sita.

La principale dame de B-town sera également vue dans la comédie d’horreur ‘Bhediya’ face à Varun Dhawan, ‘Hum Do Hamaare Do’ avec Rajkummar Rao, le film d’action ‘Ganapath’ face à Tiger Shroff et un autre projet non annoncé en plus de ‘Mimi ‘, ‘Bachchan Pandey’ et ‘Adipurush’.