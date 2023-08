Kriti Sanon offre des prières au temple Siddhivinayak de Mumbai après sa victoire au National Film Award [Watch Video]

Les lauréats des prestigieux 69e National Film Awards 2023 ont été dévoilés jeudi à 17 heures lors d’une conférence de presse à Delhi. Alia Bhatt et Kriti Sanon ont reçu conjointement le prix de la meilleure actrice pour leurs performances exceptionnelles dans Gangubai Kathiawadi et Mimi, respectivement. Après avoir remporté le prix national, Kriti Sanon a visité le temple Siddhivinayak avec sa famille et a également distribué des bonbons au temple. Offrir des prières au temple Siddhivinayak de Mumbai est une merveilleuse façon d’exprimer sa gratitude et de rechercher des bénédictions. Le dévouement et le talent de Kriti Sanon ont sûrement porté leurs fruits. C’est un beau geste de la part de Kriti Sanon de visiter le temple et d’offrir ses prières après sa grande victoire. Kriti Sanon était également accompagnée de ses parents et de sa sœur Nupur Sanon alors qu’elle cherchait les bénédictions au lieu saint. Pendant ce temps, dans une récente interview, Kriti a révélé que lorsqu’elle a reçu la nouvelle de sa victoire, elle était chez elle, en réunion. Kriti a déclaré : « J’étais en fait dans une réunion qui se déroulait chez moi lorsque les prix ont été annoncés, et mon téléphone a juste commencé à sonner. J’ai dû m’excuser de la réunion et c’est à ce moment-là que j’ai appris que j’avais gagné. J’étais extrêmement bouleversé et je leur ai demandé de simplement tenir la réunion et j’ai couru pour embrasser mes parents.