L’actrice de Bollywood Kriti Sanon est poète certains jours, à d’autres occasions, elle est passionnée de fitness. L’actrice s’est récemment rendue sur ses réseaux sociaux pour partager un aperçu de son « Leg Day » avec ses fans. Elle a partagé deux vidéos dans une publication Instagram carrousel.

Dans la première vidéo, on peut la voir transpirer alors qu’elle soulève des poids lourds, avec la chanson « All the Way up » en arrière-plan. De l’autre, on peut la voir essayer de sortir de son régime d’entraînement intense. L’actrice a montré avec insolence la différence entre l’attente et la réalité à travers elle.

Sa légende disait: « Le jour des jambes et moi! @yasminkarachiwala Attente contre la réalité ou plutôt….Instagram contre la réalité N’oubliez pas de glisser pour voir à quel point j’aime faire des jambes! »

Jetez un œil au post ici :

Le 14 juin, Kriti a écrit une note touchante et sincère à l’occasion du premier anniversaire de la mort de sa co-vedette de ‘Raabta’, Sushant Singh Rajput. Partageant un collage de photos de la première séance photo qu’elle a eue avec Sushant, Kriti a déclaré qu’elles étaient censées se croiser.

Le collage se compose de plus de 20 photos de Sushant et Kriti obtenant des clics pour le test de look de ‘Raabta’. Elle a exprimé à quel point elle a toujours l’impression que cela « ne s’est pas produit pour de vrai » et ne « pense pas que cela va JAMAIS couler ».

Tout en partageant le collage, Kriti a écrit dans la légende : « La première fois que j’ai tourné avec toi.. Notre test de look.. 2 parfaits inconnus, destinés à se croiser, pour un film qui parlait de connexion inexplicable, basé sur deux mondes… Aujourd’hui, c’est tellement étrange de savoir que toi et moi ne sommes plus dans le même monde… J’ai toujours l’impression que cela ne s’est pas produit pour de vrai. . Je ne pense pas que cela s’enfoncera JAMAIS.. Mais je prie pour que vous soyez heureux et en paix dans le monde dans lequel vous vous trouvez.. #sush Merci @anaitashroffadajania pour le partage de ce collage. . »

Sur le plan professionnel, Kriti se vante d’un minou envieux de films qui incluent le film Pan-India, ‘Adipurush’ face à Prabhas, son film solo ‘Mimi’, ‘Bhediya’, ‘Ganapath’, ‘Bachchan Pandey’ et ‘ Hum Do Hamaare Do’ avec un autre projet non annoncé.