Kriti Sanon livre ‘Mimi’ 4 jours avant sa date de sortie, Pankaj Tripathi explique pourquoi ! | Films Actualités

New Delhi : Bonne nouvelle pour tous les fans de Kriti Sanon et Pankaj Tripathi. Les réalisateurs de leur prochain film Mimi ont sorti l’entreprise quatre jours avant sa date de sortie. Oui, tu l’as bien lu!

Mimi, qui devait sortir le 30 juillet, est maintenant diffusé sur Netflix et Jio Cinema.

La nouvelle mettant en vedette Pankaj dans la vidéo a été partagée par le critique de cinéma Taran Adarsh ​​sur son compte Twitter. Eh bien, c’est une situation gagnant-gagnant pour tous car les créateurs ont décidé de le sortir tôt en cadeau au producteur Dinesh Vijan et à l’actrice principale Kriti à l’occasion de leurs anniversaires.

Il a écrit: « ‘MIMI’ STREAMING SUR NETFLIX & JIO CINEMA … #PankajTripathi et l’équipe #Mimi font un googly à #KritiSanon … Le film de la fille d’anniversaire est maintenant en streaming sur #JioCinema et #Netflix. #DineshVijan #JioStudios # LaxmanUtekar.. »

Partageant la nouvelle, les fabricants ont écrit: «Aagayi hai Mimi s’attendait à un délai de livraison se pehle. Je suppose que tu ne t’y attendais pas ? Nous non plus.

MIMI EST MAINTENANT EN STREAMING !

#MimiOnNetflix.. »

Aagayi hai Mimi prévu le délai de livraison se pehle. Je suppose que tu ne t’y attendais pas ? Nous non plus. MIMI EST MAINTENANT EN STREAMING ! #MimiOnNetflix pic.twitter.com/ogi7R315NM – Netflix Inde (@NetflixIndia) 26 juillet 2021

Pour les non avertis, Mimi raconte l’histoire d’une fille qui veut tenter sa chance à Bollywood et finit par devenir la mère porteuse d’un couple. Pankaj fait partie intégrante du parcours et des luttes de Mimi.

Dirigé par Laxman Utekar, le film met également en vedette Sai Tamhankar, Supriya Pathak et Manoj Pahwa dans des rôles clés, et est maintenant diffusé sur Jio Cinema et Netflix.