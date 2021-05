Kriti Sanon fête ses 7 ans à Bollywood, se dit «stimulant mais très satisfaisant» | Nouvelles des gens

Mumbai: À 7 ans de la sortie de son film co-vedette de Tiger Shroff ‘Heropanti’, l’acteur de Bollywood Kriti Sanon a marqué dimanche le jalon de 7 ans dans l’industrie.

L’acteur de 30 ans possède actuellement l’une des meilleures formations de l’industrie avec 7 films à gros budget à son actif, ce qui montre à quel point Sanon a parcouru en si peu de temps.

Exprimant son enthousiasme à propos de ses prochains films, la star de ‘Luka Chuppi’ partage: «En tant qu’acteur, j’ai envie d’obtenir divers rôles pour pouvoir explorer des côtés et des mondes que je n’ai jamais fait auparavant. J’ai la chance d’avoir des opportunités. dans des genres si différents. «

Elle ajoute: « C’est un défi mais très satisfaisant et j’espère pouvoir rendre justice à tous. Je suis probablement dans la phase la plus excitante de ma carrière jusqu’à présent. »

Kriti est devenue un nom familier en tant qu’actrice de premier plan de l’industrie, qui a donné des personnages mémorables comme « Bitti », « Dimpy », « Ishita », « Parvati Bai » et « Rashmi » parmi tant d’autres au cours de cette courte période et maintenant, elle est prête à donner beaucoup plus de nouveaux personnages, chacun avec son propre style et son propre avatar, comme son line-up du film le suggère.

Du rôle de ‘Sita’ dans le drame mythologique ‘Adipurush’ avec la superstar du sud Prabhas, à un rôle glamour et grunge dans le film d’action ‘Jassi in Ganapath’, aucun de ses personnages à venir ne se ressemble du tout. Elle sera également vue dans un film d’horreur pour la première fois dans «Bhediya» avec Varun Dhawan.

Sanon dirigera également le film, «Mimi» sur ses propres épaules complètement où elle sera vue jouer une mère. L’acteur a également « Bachchan Pandey » avec Akshay Kumar et la comédie décalée « Hum Do Hamaare Do » en association avec Rajkummar Rao en plus d’un autre film inopiné dans son minou.