Kriti Sanon fait la promotion d’un film mettant en vedette Varun Dhawan dans son école et partage une photo

La star de Bhediya Kriti Sanon, qui est l’une des actrices les plus aimées de Bollywood, a conquis le cœur du public avec son talent. L’actrice, qui tient le rôle principal dans la comédie d’horreur Bhediya d’Amar Kaushik, est prête à charmer à nouveau le public. Récemment, le casting du film est venu à Delhi afin de promouvoir leur prochain film. Fait intéressant, ce qui a attiré l’attention de tout le monde, c’est que Kriti Sanon ne manque pas l’occasion de retourner à son école et de promouvoir le film mettant en vedette Varun Dhawan.

Le 23 Movember, Kriti Sanon a posté une photo et a exprimé sa joie de promouvoir son film à l’école. Partageant la photo, elle a écrit une adorable note sur Instagram. Le message disait : “Retour à l’école !” après 15 ans ! C’est avec grand plaisir que je retourne dans mon école pour promouvoir mon film “Bhediya !” Nostalgique ! DPSRK Puram m’a beaucoup apporté. Cela a vraiment façonné la personne que je suis aujourd’hui ! Et c’était le meilleur sentiment de revenir et de dire : « J’ai réussi.





Sur la photo, Kriti peut être vu en train de tuer dans un trois pièces à rayures noires et blanches. Pour les non-initiés, Kriti Sanon sera vu jumelé avec Varun Dhawan dans leur prochain film Bhediya, dans lequel l’actrice jouera le rôle d’un médecin. Le film sortira en salles le 25 novembre 2022. La bande-annonce a été appréciée par le public, et les fans attendent avec impatience que le film sorte sur les parquets. Pendant ce temps, sur le front du travail, à part Bhediya, Kriti Sanon sera vu avec Prabhas à Adipursh et Kartik Aaryan à Shehzaada.

En parlant à IANS des disparités salariales, l’actrice a déclaré: “J’ai toujours cru que le salaire devait être décidé en fonction de la quantité de travail que vous consacrez à un film et des chiffres que vos films génèrent au box-office. “La situation s’équilibre lentement mais sûrement là où les actrices reçoivent également leur dû. Mais nous avons encore un long chemin à parcourir.”