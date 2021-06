Kriti Sanon a partagé son humeur romantique dimanche sur les réseaux sociaux. L’acteur a partagé une jolie vidéo sur sa page Instagram où elle, avec sa sœur Nupur Sanon, peut être vue en train de faire des expressions faciales amusantes assises dans une voiture en mouvement tandis que la chanson populaire de Hemant Kumar « Hai Apna Dil Toh Awara » joue en arrière-plan.

Dans la vidéo, Kriti porte un T-shirt qui dit : « Fragile, manipule avec soin ». Sous-titrant sa vidéo, l’acteur a écrit: « Mon cœur » fragile « est en sécurité avec elle jusqu’à ce qu’il trouve celui-là! @nupursanon. »

Il y a quelques jours, alors que Sushant Singh Rajput et son film « Raabta » marquaient quatre ans après sa sortie, Kriti a écrit une note sincère dans laquelle elle a rendu hommage au défunt acteur.

Sanon a écrit : « Tan lade, tan muk jaaye, Rooh jude, judi reh jaaye… Je crois en la connexion, je crois que nous sommes censés rencontrer les gens que nous faisons… Mon Raabta avec Sushant, Dinoo et MaddockFilms était juste destiné à être.. Les films vont et viennent… Mais chaque film a tellement de souvenirs derrière lui… Les liens que nous établissons et les moments que nous vivons ensemble restent en nous. Certains plus que d’autres… Raabta a été l’une de mes expériences les meilleures et les plus mémorables et elle restera TOUJOURS extrêmement chère à mon cœur… Je ne savais pas que ce serait notre première et notre dernière… #Raabta. »

Pendant ce temps, sur le front du travail, Kriti sera ensuite vu dans ‘Mimi’, ‘Bachchan Pandey’, le drame d’époque ‘Adipurush’ entre autres.