Kriti Sanon exprime sa gratitude pour tout l’amour de la bande-annonce finale d’Adipurush après la controverse sur le baiser d’Om Raut

Kriti Sanon est submergée par tout l’amour qui lui est venu après la sortie de la bande-annonce finale de son prochain magnum opus Adipurush. Le mardi 6 juin, les créateurs ont dévoilé la bande-annonce lors d’un grand événement à Tirupati, où ils ont reçu un accueil chaleureux. En voyant l’excitation du public, Kriti dans un post Instagram a écrit une douce note de remerciement. Le message vient après la controverse sur le baiser d’adieu qui a eu lieu lors de l’événement de lancement de la bande-annonce.

Message de Kriti Sanon

L’actrice a partagé une photo d’elle-même, vêtue d’un magnifique sari marron foncé à double pallu, lors de l’événement de lancement de la bande-annonce. Dans la légende, l’actrice a déclaré qu’elle était submergée par l’amour que les gens ont témoigné à Adipurush et Janaki lors de l’événement de pré-sortie. « Mon cœur est rempli de positivité, de l’énergie pure et puissante de Tirupati et de l’amour écrasant que vous avez tous répandu sur Adipurush et sur Janaki lors de l’événement de pré-sortie d’hier. Toujours souriant, #Adipurush sort en salles le 16 juin ! » lire le message de Kriti Sanon.

Voici la photo dont nous parlons :

Controverse sur le baiser d’adieu

Le réalisateur Om Raut et Kriti Sanon ont visité le temple Lord Venkateswara à Tirupati le 7 juin. Dans la vidéo, qui est maintenant devenue virale sur les réseaux sociaux, on voit le cinéaste dire au revoir à Kriti et l’embrasser sur la joue. Le clip n’a pas été bien accueilli par certaines personnes et les dirigeants du BJP. Tweetant la vidéo, le secrétaire d’État du BJP, Ramesh Naidu Nagothu, a écrit : « Est-il vraiment nécessaire d’amener vos bouffonneries dans un lieu sacré ? @kritisanon @omraut. S’engager dans une démonstration publique d’affection, comme des baisers et des câlins, devant le Seigneur Venkateswara Swamy Le temple de #Tirumala est jugé irrespectueux et inacceptable. » Cependant, plus tard, le chef du BJP a supprimé le tweet.

Adipurush, le film mythologique pan-indien, est basé sur l’épopée du Ramayana. Il présente Prabhas comme Lord Ram, Kriti Sanon comme Janaki, Sunny Singh comme Lakshman. Saif Ali Khan jouera le rôle de Lankesh. Adipurush est prêt à sortir en salles le 16 juin en hindi, tamoul, télougou, kannada et malayalam.