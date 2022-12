Kriti Sanon et Prabhas à Sara Ali Khan et Shubman Gill ; découvrez les rumeurs d’amour actuelles de Bollywood [Watch Video]

Les rumeurs d’amour actuelles de Bollywood : Les fans de Bollywood sont toujours intéressés de savoir quelles célébrités de Bollywood sortent avec qui dans l’industrie de Bollywood. Alors que certains couples de stars de Bollywood sortent au grand jour et partagent beaucoup de détails sur leur relation, d’autres essaient de garder le secret. Récemment, l’actrice de Bollywood Kriti Sanon et la superstar mondiale Prabhas ont fait la une des journaux, et la rumeur que nous continuons d’entendre est que Prabhas s’est mis à genoux et a proposé à sa bien-aimée, et le couple se marierait également bientôt. Naga Chaitanya et Sobhita Dhulipala à Sara Ali Khan et Shubman Gill : découvrez les nouvelles rumeurs d’histoires d’amour qui ont retenu l’attention de tous. Regarder la vidéo.