Kriti Sanon est « prête à tuer » dans le rôle de Jassi dans son premier look de Tiger Shroff, le film vedette d’Amitabh Bachchan

Ganapath fera face à un triple affrontement au box-office avec Tejas de Kangana Ranaut et Yaariyan 2 de Divya Khosla Kumar le 20 octobre.

Après avoir dévoilé lundi le premier look de Tiger Shroff dans Ganapath : A Hero Is Born, les créateurs ont publié le premier look de Kriti Sanon du prochain film d’action mardi matin 19 septembre. L’artiste de masse, réalisé par Vikas Bahl, met également en vedette Amitabh Bachchan dans le premier rôle. rôle.

Partageant la nouvelle affiche sur ses réseaux sociaux, la société de production Pooja Entertainment a écrit : « Elle est féroce. Elle est imparable. Elle est prête à tuer. Rencontrez Jassi. » Kriti, qui a récemment remporté son premier prix national de la meilleure actrice pour Mimi, est vue tenant un nunchaku dans son premier look plein d’action.

Tiger Shroff et Kriti Sanon partageront l’espace d’écran après neuf ans dans le prochain film. En 2014, les deux acteurs ont fait leurs débuts dans la comédie d’action romantique Heropanti. Remake du film Telugu Parugu de 2008, le réalisateur de Sabbir Khan s’est avéré être un succès au box-office et a ouvert la voie à Heropanti 2. La suite, mettant en vedette Tara Sutaria en tant que protagoniste et Nawazuddin Siddiqui en tant qu’antagoniste principal, est sortie l’année dernière. et bombardé au box-office.





Revenant à Ganapath, produit par Vashu Bhagnani, Jackky Bhagnani, Deepshikha Deshmukh et Vikas Bahl, l’artiste bourré d’action devrait sortir dans le monde entier en hindi, tamoul, telugu, malayalam et kannada le 20 octobre 2023. Le film fera face à un triple affrontement au box-office.

Tejas et Yaariyan 2, mettant en vedette Kangana Ranaut, avec un ensemble composé de Meezan Jafri, Divya Khosla Kumar, Pearl V Puri, Yash Dasgupta, Warina Hussain et Priya Prakash Varrier, entre autres, devraient également sortir en salles à la même date, juste avant l’occasion de Dussehra le 24 octobre.

LIRE | Journée des ingénieurs 2023 : Vicky Kaushal, Kriti Sanon, Kartik Aaryan, Taapsee Pannu, acteurs de Bollywood ayant étudié l’ingénierie