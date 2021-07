Kriti Sanon est magnifique dans le nouveau numéro de tape-à-l’œil Param Sundari de ‘Mimi’ – Regarder | Actualités musicales

New Delhi : Après avoir sorti la bande-annonce de la prochaine aventure de Kriti Sanon et de l’acteur Pankaj Tripathi, « Mimi », les créateurs ont maintenant sorti la première chanson du film. Intitulé Param Sundari, le numéro de tapotement est chanté par Shreya Ghoshal et composé par le maestro musical AR Rahman.

La chanson présente Kriti exécutant des thumkas et brûlant la piste de danse avec ses mouvements extraordinaires.

La chanson est très appréciée des critiques et des cinéphiles. Il a déjà franchi 14 783 391 vues sur YouTube.

Pour les inconnus, « Mimi » est l’histoire originale d’une fille fougueuse et insouciante qui devient une mère porteuse pour gagner de l’argent rapidement, l’enfer se déchaîne lorsque son plan dégringole à la dernière seconde. Que se passe-t-il ensuite ? Ce film loufoque ne manquera pas de nous faire deviner !

Réalisé par Laxman Utekar, le film met également en vedette Manoj Pahwa et Supriya Pathak dans des rôles clés.

Mimi devrait sortir le 30 juillet 2021 sur Netflix.