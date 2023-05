Kriti Sanon est assis par terre lors du lancement de la remorque d’Adipurush ; les fans impressionnés, les internautes l’appellent « coup de pub »

Kriti Sanon se prépare pour son prochain film Adipurush. La bande-annonce du film très attendu est finalement sortie hier à grande échelle. Lors de l’événement de lancement de Mumbai, les acteurs et l’équipe étaient présents, notamment Prabhas, Kriti Sanon, Sunny Singh et le réalisateur Om Raut. Saif Ali Khan avait disparu. Les gens font l’éloge de la bande-annonce et publient le lancement d’une vidéo de Kriti Sanon devenue virale. Alors que ses fans l’appréciaient pour son acte aimable, les internautes ont claqué en revanche.

Kriti Sanon est populairement connue pour sa personnalité humble et terre-à-terre. Lors du lancement de la bande-annonce d’Adipurush, elle a été vue assise par terre. La vidéo du même fait des tournées sur Internet et a reçu une réponse mitigée. Dans la vidéo, elle cherche un siège vide et quand elle n’en trouve pas, Kriti s’assied sans hésiter par terre car elle ne veut pas déranger les autres qui sont déjà assis. En voyant ces gens autour, elle lui a immédiatement offert un siège.

Regardez la vidéo virale

Dès que le clip a été diffusé sur Internet, les gens ont été inondés de leurs commentaires et de leurs goûts. Ses fans sont très impressionnés par sa nature modeste et sans prétention. D’un autre côté, les internautes ont critiqué l’actrice en qualifiant cela de coup de pub. Un utilisateur a commenté : « Publicité ke liye log kya krte hai ». Un autre a écrit : « Il n’y a absolument aucune raison pour qu’elle s’assoie aux pieds de quelqu’un… ça n’a rien à voir avec le fait d’être terre-à-terre… ça a l’air fantaisiste. » Au milieu de cela, les fans sont venus à son soutien en commentant, « le plus terre-à-terre », « la meilleure actrice » « param sundari » et plus encore. L’un d’eux a écrit: « Pourquoi les gens écrivent-ils mal à son sujet, elle est vraiment une âme pure sans frimer, en réalité elle se comporte de la même manière. »

Adipurush est un drame mythologique basé sur l’épopée du Ramayana. Kriti Sanon joue le rôle de Janki alias Sita dans Adipurush face à Prabhas qui essaie Lord Ram dans le rôle de Raghava. Les autres acteurs du film sont Sunny Singh dans Lakshman, Saif Ali Khan dans Raavan et Devdatta Nage dans Hanuman. Le film est réalisé par Om Raut et produit par T-series et Retrophiles. Le film devrait sortir en salles le 16 juin 2023.