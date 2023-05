Kriti Sanon est assis par terre lors du lancement de la bande-annonce d’Adipurush, la vidéo devient virale

Une vidéo de Kriti Sanon du lancement de la bande-annonce de son prochain film Adipurush est devenue virale sur Internet. La vidéo montre Kriti assise sur le sol car elle ne voulait pas déranger ceux déjà assis à l’intérieur du hall.

La vidéo la montre à la recherche d’un siège et lorsqu’elle n’en a pas trouvé, elle s’est accroupie et s’est assise par terre. S’en rendant compte, les autres se lèvent rapidement pour lui offrir un siège. Alors que les fans de l’actrice l’ont félicitée pour son geste, la qualifiant de personne très simple, une partie des internautes estime également qu’il s’agissait d’un coup de pub et qu’il n’y avait aucune raison pour qu’elle s’assoie par terre à un si grand événement.





Kriti essaie le rôle de Janaki dans Adipurush qui met également en vedette Prabhas. Le film raconte l’histoire du Ramayana. La bande-annonce qui a été récemment lancée a été appréciée par le grand public après la débâcle d’un teaser publié il y a quelques mois.

Mardi, l’équipe d’Adipurush a dévoilé la bande-annonce du film. L’événement de lancement de la bande-annonce a réuni Kriti Sanon, Prabhas, Om Raut et Sunny Singh. En parlant du film réalisé par Om Raut, la star de Baahubali a déclaré: « Nous avons fait ce film avec beaucoup d’amour et de respect, j’espère qu’il vous plaira. Merci je t’aime. » Kriti a ensuite fait l’éloge de l’acteur et a ajouté: «Il est aussi simple que Prabhu Ram, je dirais. Il est si simple, si pur du cœur.

Parlant de son rôle, Janaki, dans le film, Kriti Sanon a déclaré: «J’avais du respect et de l’admiration pour ce personnage, mais tout s’est amplifié lorsque j’ai tourné pour ce film. Je pouvais comprendre ce personnage en détail. Pour moi, Janaki représentait la combinaison d’une âme pure et bienveillante avec un esprit fort. J’ai donné mon 200 pour cent. Ils étaient des dieux, nous ne sommes que des humains. Donc, s’il y a une quelconque lacune, s’il vous plaît, pardonnez-moi.

Dirigé par Om Raut, le drame mythologique est basé sur l’épopée sanskrite Ramayana. Prabhas jouera le rôle de Raghava et Kriti Sanon jouera le rôle de Janaki. La voix de Sharad Kelkar dans la bande-annonce a été très appréciée par le public. Le film met également en vedette Saif Ali Khan dans le rôle de Ravana et Sunny Singh dans celui de Laxman. Le film devrait sortir le 16 juin dans les salles.

Pendant ce temps, à part Adipurush, Kriti Sanon sera également vue dans le film Ganpath, pour lequel elle sera vue en train de retrouver sa co-star de Heropanti, Tiger Shroff. Dirigé par Vikas Bahl, le film met également en vedette Ellie Avram, Amitabh Bachchan et Adi Chugh. Le film devrait sortir le 20 octobre. (Avec les contributions de l’IANS)



Lire Prabhas, Kriti Sanon, Om Raut, Sunny Singh lancent la bande-annonce d’Adipurush ; Saif Ali Khan absent du grand événement