Kriti Sanon écrit une note sincère sur l’anniversaire de la mort de Sushant Singh Rajput, dit « ne pense pas que ça va JAMAIS couler »

Kriti Sanon a écrit une note touchante et sincère à l’occasion du premier anniversaire de la mort de sa co-vedette de ‘Raabta’, Sushant Singh Rajput. Partageant un collage de photos de la première séance photo qu’elle a eue avec Sushant, Kriti a déclaré qu’elles étaient censées se croiser.

Le collage se compose de plus de 20 photos de Sushant et Kriti obtenant des clics pour le test de look de ‘Raabta’. Elle a exprimé à quel point elle a toujours l’impression que cela « ne s’est pas produit pour de vrai » et ne « pense pas que cela va JAMAIS couler » aussi.

En partageant le collage, Kriti a écrit en légende: « La première fois que j’ai tourné avec vous.. Notre test de look.. 2 parfaits inconnus, destinés à se croiser, pour un film qui parlait d’une connexion inexplicable, basé dans deux mondes … Aujourd’hui, c’est si douloureusement étrange de savoir que toi et moi ne sommes plus dans le même monde. J’ai toujours l’impression que cela ne s’est pas produit pour de vrai. Comme peut-être que tu es toujours là et que je te croiserai quelque part.. Je ne pense pas que ça s’enfoncera JAMAIS.. Mais je prie pour que tu sois heureux et en paix dans le monde où tu te trouves.. #sush Merci @anaitashroffadajania pour avoir partagé ce collage.. a rappelé beaucoup de souvenirs.. »

Le 9 juin, Kriti a partagé un clip vidéo en coulisses pour marquer les quatre ans de ‘Raabta’ qui est sorti en 2017 aujourd’hui. Dans le clip vidéo, on peut voir Kriti et Sushant s’amuser pendant le tournage du film. Parallèlement au clip, Kriti a écrit une note émouvante en revenant sur ses jours de tournage du film avec Sushant Singh Rajput.

En mars de cette année, Kriti Sanon a déclaré qu’elle n’avait rien dit à la suite de la mort de Sushant, car « il y avait trop de négativité autour ». Parlant de la raison pour laquelle elle a tenu sa langue après la mort de l’acteur, Kriti a déclaré à ETimes: « À un moment donné, il y avait tellement de bruit autour que je ne voulais pas en faire partie. Cela a atteint un point où les gens ont cessé d’être sensibles, et il y avait trop de négativité autour. Je ne voulais pas faire partie de cette négativité. Je savais ce que je ressentais à propos de la situation et je voulais garder cela pour moi. Je n’ai ressenti le besoin d’en parler à personne tout ce que je ressentais. De plus, ce que vous voulez dire, vous pouvez toujours le dire sur les réseaux sociaux. Vous pouvez écrire et vous exprimer au lieu de parler à haute voix. »

L’acteur de « Heropanti » a également déclaré qu’elle était heureuse que l’année 2020 appartienne désormais au passé. « Honnêtement, 2020 est probablement la pire année de ma vie. Je supprimerais simplement l’année si elle avait été entre mes mains », a déclaré Kriti.