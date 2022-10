Kriti Sanon Diwali Party : Varun Dhawan, Rakul Preet Singh, Karan Johar et d’autres se présentent dans leurs tenues les plus scintillantes [Watch Video]

Soirée Kriti Sanon Diwali : Diwali est sur le point d’arriver et nous sommes tous très excités par le festival. Hier soir, le 19 octobre, l’actrice de Bhediya Kriti Sanon a organisé la fête de Diwali pour les amis et collègues de l’industrie. Les deux sœurs Sonon ont organisé la fête de Diwali. Ananya Panday, Rakul Preet Singh, Soha Ali Khan, Kunal Kemmu, Kartik Aaryan et d’autres ont assisté à la fête de Diwali. Vaani Kapoor était également présente à la fête et elle était magnifique dans un sari blanc céleste. Kriti Sanon portait une tenue pailletée verte et dorée. Tahira Khuranna a embrassé les festivités pendant un moment, éblouissant lengha. Regardez la vidéo pour voir les détails de la grande fête de Diwali. Voir la vidéo.