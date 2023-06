Lundi, l’actrice de Bollywood Kriti Sanon s’est rendue sur Instagram et a partagé des clips de personnes regardant le film Adipurush d’Om Raut avec Prabhas, Saif Ali Khan et elle. Partageant les clips, l’actrice a déclaré qu’elle se concentrait sur les applaudissements et les acclamations.

Elle a sous-titré le post, « Se concentrer sur les acclamations et les applaudissements! » Les internautes ont réagi à son message, l’un d’eux a écrit : « Ne vous inquiétez pas les gars, ce sont leurs gens. » Le second a dit : « Aachi tarah suno vo taliyaan nhi galiyaan hai (Écoutez attentivement, ce ne sont pas des applaudissements, ce sont des injures). Le troisième a dit: «Kriti s’il vous plaît, acceptez que le film était une terrible erreur et passez à autre chose. Une des pires adaptations de Ramayan que j’ai pu voir. Le réalisateur et scénariste devrait être banni à vie pour avoir réalisé un tel film de 3e classe.

Pendant ce temps, certains groupes hindous ont organisé une manifestation devant un multiplexe à Delhi, alléguant qu’Adipurush avait déformé les faits de l’épopée Ramayana et exigeant l’arrêt de la projection du film. Selon un communiqué publié par le United Hindu Front, des militants de l’organisation et du nationaliste Shiv Sena ont organisé la manifestation devant le centre commercial Vikas Cine à Shahdara, dans l’est de Delhi.

Ils ont allégué que le film jouait avec les sentiments de millions d’hindous en déformant les faits du Ramayana et en utilisant des dialogues indécents. Les manifestants ont brandi des slogans contre le film et exigé l’arrêt de sa projection.

Un officier supérieur de la police a déclaré qu’il y avait eu une manifestation devant le théâtre mais que la projection du film était en cours sans aucune interruption. Jai Bhagwan Goyal du United Hindu Front a déclaré que le film devrait être interdit dans tout le pays jusqu’à ce que ses dialogues et scènes controversés soient supprimés.

Certains voyants de Haridwar dans l’Uttarakhand ont également exigé l’interdiction du film.

Mahamandaleshwar Swami Prabodhanand de Juna Akhara a déclaré que le film avait été réalisé dans le cadre d’un complot international visant à diffamer la culture de Sanatan et que les dialogues des personnages de Lord Ram et Lord Hanuman étaient condamnables.

« Le gouvernement indien devrait immédiatement interdire ce film afin qu’il n’y ait pas de chaos majeur dans le pays », a-t-il déclaré. Mahamandaleshwar Swami Santoshanand, tout en exigeant une action stricte contre les créateurs d’Adipurush, a déclaré que la représentation des personnages du film était contraire à la tradition de Sanatan.

Adipurush, un récit de l’épopée du Ramayana, est sorti vendredi.

Le film, réalisé par Om Raut et interprété par Prabhas et Kriti Sanon, a été attaqué pour son dialogue, son langage familier et sa représentation de certains personnages de l’épopée du Ramayana.

(Avec les entrées de PTI)



