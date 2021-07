Kriti Sanon dit qu’une perte de poids soudaine « n’est pas une chose saine à faire » | Nouvelles des gens

Mumbai : Kriti Sanon a fait un effort supplémentaire pour réussir son look dans le film ‘Mimi’. L’actrice a dû prendre quelques kilos en trop pour jouer une femme enceinte et a pris du poids en « deux mois et demi ».

Elle convient que ce n’est pas une chose saine à faire, mais ajoute qu’elle voulait faire un pas supplémentaire pour le personnage car elle sentait qu’il y avait quelque chose pour elle dedans.

« Évidemment, ce n’est pas une chose très saine à faire trop souvent, alors il faut s’assurer… Je ne ferais pas ça encore et encore pour un personnage… Je me suis dit que je ne le ferai plus mais je pense quand vous obtenez un personnage qui vous donne tellement de choses à faire en tant qu’acteur, vous finissez par vous donner beaucoup en retour », a déclaré Kriti à IANS.

L’actrice de 31 ans a ajouté qu’elle était prête à repousser ces limites et à tout donner.

Elle a déclaré: « J’ai toujours su que c’était quelque chose qui m’apportait beaucoup de choses, donc je pense que j’étais en quelque sorte disposée à faire un effort supplémentaire et cela a fait une énorme différence à l’écran. Donc, cela fait tout l’impact. «

« Corporellement, ce n’est pas une chose très saine à faire, surtout parce que j’ai pris du poids comme en deux, deux mois et demi. »

L’actrice a révélé que son parcours de gain et de perte de poids était très naturel.

« J’ai eu mon temps à perdre… j’ai tout fait très naturellement… mais oui, en tant qu’acteur, vous devez prendre soin de votre corps et vous assurer de ne pas le faire subir ces changements trop souvent, » dit Kriti.

« Mimi » met également en vedette Pankaj Tripathi, Sai Tamhankar, Supriya Pathak et Manoj Pahwa. Il est diffusé sur Jio Cinema et Netflix.